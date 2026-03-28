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Die Mainboardhersteller bereiten sich auf den Start des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition am 22. April vor. Im Falle von ASRock ist dies wenige Tage vor der offiziellen Ankündigung durch AMD bereits ungeplant geschehen. Entsprechend hat ASRock die Pressemitteilung einfach wieder online gestellt.

Genau wie schon ASRock kündigt auch Gigabyte eine entsprechende Kompatibilität mit dem schnellsten AM5-Modell an. Die AGESA 1.3.0.0a dient auch hier als Basis für das BIOS-Update.

Per X-Posting vermeldet MSI, dass die Modelle MEG X870E GODLIKE MAX & MEG X870E UNIFY-X MAX ebenfalls bereit für den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition sind. Allerdings dürfte dies mit dem BIOS-Update auch für die weiteren AM5-Platinen von MSI.

Update: ASUS liefert AGESA 1.3.0.1

Wie Videocardz vermeldet, liefert ASUS im ROG-Forum nun ebenfalls die BIOS-Updates mit AGESA 1.3.0.1.

Der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ist ein 16‑Kern‑Prozessor auf Basis von Zen 5 mit 32 Threads, der auf beiden CCDs mit 3D V‑Cache bestückt ist und damit insgesamt 192 MB L3‑Cache (96 + 96 MB) bereitstellt. Der Chip taktet mit 4,3 GHz Basis- und bis zu 5,6 GHz Boost-Takt, verfügt über 16 MB L2‑Cache (16x 1 MB), unterstützt DDR5‑5600 und bringt wie die übrigen Ryzen‑9000‑Modelle eine integrierte GPU mit.

Im Vergleich zum bisherigen Ryzen 9 9950X3D hebt AMD die TDP von 170 auf 200 W an und stellt für professionelle Anwendungen wie DaVinci Resolve, Blender oder große Code‑Kompilierungen eine Leistungssteigerung von rund 5 bis 10 % in Aussicht, wobei der Prozessor als Brücke zwischen Content‑Creation‑Workloads und Gaming positioniert wird. Der Marktstart ist für den 22. April vorgesehen, einen offiziellen Preis nennt AMD bislang noch nicht.