Aufgrund der Möglichkeit von defekten AM5-CPUs herrscht bei manchen AM5-Nutzern Verunsicherung, ob ihr System mit den optimalen Spannungen arbeitet oder ob das Mainboard nicht selbst zu hohe Spannungen für den 24/7-Betrieb anstrebt. Neben mehreren Fällen auf ASRock-Mainboards gab es in der letzten Zeit auch Fälle mit ASUS-Platinen, jeweils vorrangig in Verbindung mit dem Ryzen 7 9800X3D (Test). Doch auch andere CPU-Modelle sind von Defekten nicht auszuschließen und es gab leider auch beim Ryzen 5 9600X entsprechende Fälle. In diesem Bericht möchten wir den AM5-Nutzern ein wenig die Angst nehmen und die wichtigsten Spannungen als Empfehlungen darbieten.

Generell ist noch nicht eindeutig erwiesen, dass zu hohe Spannungen für die neuen Defekte der AM5-Prozessoren verantwortlich sind. Doch während zu hohe Spannungen zu Schäden führen können, sorgen zu niedrige Spannungen für Systeminstabilitäten. Bei den AM5-Systemen wird in den meisten Fällen ein EXPO- oder XMP-Profil aktiviert, um von der höheren DDR5-Arbeitsspeicher-Performance profitieren zu können. Das Problem besteht darin, dass Mainboards mit Auto-Settings dann auch die SoC- und die VDDIO-Spannung mit anheben, damit das System "stabil" laufen kann.

Gerade die SoC-Spannung, die den I/O-Die auf den AM5-Prozessoren und damit auch den dort integrierten Memory-Controller versorgt, hat zu den AM5-Anfangszeiten für Brandschäden gesorgt und wurde als vermeintliche Lösung von AMD per AGESA-Update auf maximal 1,3 V begrenzt. Nun lässt sich spekulieren, ob dies noch immer zu viel ist, allerdings legen die Mainboards nach dem Aktivieren von EXPO/XMP noch immer großzügig die Spannung an. Wer sich jedoch mit DDR5-6000 im Sweet-Spot-Bereich aufhält, benötigt in der Regel keine SoC-Spannung jenseits von 1,25 V. Es empfiehlt sich, die SoC-Spannung nach unten hin auszuloten. Je weniger Spannung die AM5-CPU benötigt, desto besser, und umso unwahrscheinlicher ist ein Defekt durch eine zu hohe SoC-Spannung.

Bei den unten folgenden Empfehlungen sollten ein paar Dinge unbedingt beachtet werden:

1. Es hängt von der jeweiligen Güte des Prozessors ab, wie viel Spannung für den Betrieb notwendig ist. Denn jede CPU ist ein Unikat und sollte stets auf Stabilität hin überprüft werden.

2. Wir, die Hardwareluxx-Redaktion, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art. Die folgenden Werte dienen als unverbindliche Empfehlungen und sind auf eigene Gefahr hin zu verwenden.

Was wir maximal für den Alltag empfehlen würden

Zu den wichtigen Spannungen gehört in erster Linie die SoC-Spannung (in manchen UEFI auch als "NB/CPU SoC" oder "VCore SoC" bezeichnet), die schon für Schlagzeilen gesorgt hat. Wir gehen außerdem auf die VDDP-, VDDIO-, VDD- und VDDQ-Spannung ein. Doch zunächst beschreiben wir erst einmal, welche Spannungen für was zuständig sind.

SoC-Spannung: Der I/O-Die auf der AM5-CPU dient als System on Chip und die SoC-Spannung ist exakt für diesen Chip zuständig. In dem I/O-Die steckt unter anderem auch der DDR5-Memory-Controller (IMC)

Der I/O-Die auf der AM5-CPU dient als System on Chip und die SoC-Spannung ist exakt für diesen Chip zuständig. In dem I/O-Die steckt unter anderem auch der DDR5-Memory-Controller (IMC) VDDIO(_Mem) oder auch VDDIO / MC: Die VDDIO-Spannung dient für das Signal bzw. für die Signalübertragung auf den Leiterbahnen zwischen dem Memory-Controller und den DDR5-DIMMs

Die VDDIO-Spannung dient für das Signal bzw. für die Signalübertragung auf den Leiterbahnen zwischen dem Memory-Controller und den DDR5-DIMMs (DRAM) VDD: Diese Spannung betrifft die Speicherchips auf den DDR5-Modulen selbst. Bei den meisten EXPO/XMP-Kits liegt diese zwischen 1,35 und 1,45 V

Diese Spannung betrifft die Speicherchips auf den DDR5-Modulen selbst. Bei den meisten EXPO/XMP-Kits liegt diese zwischen 1,35 und 1,45 V (DRAM) VDDQ: Die VDDQ-Spannung kümmert sich um die Input- und Output-Schaltkreise der DDR5-Speicherchips, beeinflusst mit die Latenz-Stabilität und sollte mit der VDD-Spannung auf demselben Niveau agieren

Die VDDQ-Spannung kümmert sich um die Input- und Output-Schaltkreise der DDR5-Speicherchips, beeinflusst mit die Latenz-Stabilität und sollte mit der VDD-Spannung auf demselben Niveau agieren VDDP: Gedacht für den internen PHY (Physical Layer) des Memory-Controllers auf der analogen Seite. Ist verantwortlich für stabile Signale des Memory-Controllers

In der folgenden Tabelle sind die Default-Spannungen (ohne EXPO/XMP, sprich mit BIOS-Default-Werten) und die maximal empfohlenen Spannungen einsehbar:

Die wichtigsten Spannungen und Empfehlungen Spannung Arbeitsbereich Versorgung Default-Bereich max. empfohlen CPU-Kritisch CPU SoC CPU (I/O-Die) IMC, Infinity Fabric, PCIe, USB 1,0 - 1,1 V 1,2 V Ja (Degradation möglich) CPU VDDIO / MC CPU (I/O-Die) Signaling zwischen IMC und RAM 1,1 V 1,45 V Mittel VDDP CPU (I/O-Die) DRAM PHY 0,8 - 1,0 V 1,1 V Nein DRAM VDD Auf den DIMMs Speicherchips 1,1 V 1,45 V Nein (nur RAM) DRAM VDDQ Auf den DIMMs Data I/O 1,1 V 1,45 V Nein (nur RAM)

Zur ergänzenden Erklärung: Die DRAM-VDD- und VDDQ-Spannung betrifft allein das DDR5-Modul und ist je nach Kit anzuwenden. Es gibt EXPO/XMP-Kits, die nur 1,35 V benötigen, es gibt allerdings auch welche, die mit 1,45 V betrieben werden (müssen). In der Regel sagt man als Faustregel, dass VDD und VDDQ identisch eingestellt werden sollten. Gleiches gilt für viele Nutzer auch für die CPU-VDDIO-Spannung. Doch auch die VDDIO-Spannung kann man noch etwas reduzieren, ohne dass das System instabil wird.

Für die kritische SoC-Spannung empfehlen wir für den 24/7-Betrieb nicht mehr als 1,2 V. Je weniger, desto besser. Bei der VDDP-Spannung reicht es in der Regel aus, unterhalb von 1,0 V zu bleiben. Mehr als 1,1 V sollten es hingegen nicht sein.

Kleiner Hinweis: Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Empfehlungen nicht für die Overclocking-Enthusiasten konzipiert sind. Die oben genannten Empfehlungen richten sich vielmehr an normale Anwender, die keine oder nur wenige Erfahrungen in diesem Bereich haben.

Wo lassen sich die Spannungen ändern?

Der beste Weg, die Spannungen manuell und fixiert zu setzen, ist das BIOS oder auch UEFI des Mainboards. Egal, ob es sich um ein Mainboard von MSI, Gigabyte, ASUS oder ASRock handelt, die Spannungseinstellungen sind im jeweiligen Overclocking-Bereich im Advanced-Mode zu finden. Meist direkt auf der Hauptseite der Overclocking-Sektion, manchmal jedoch auch in einem gesonderten Voltage-Menü. Ein paar Screenshot-Beispiele:

Auf Stabilität testen ist wichtig

Beim Undervolting kommt für die Hardware irgendwann ein Punkt, an dem die reduzierte Spannung nicht mehr ausreicht. Die Folge sind dann Systemabstürze und Instabilitäten. Als ersten Schritt empfehlen wir daher, die SoC-Spannung nach unten auszuloten. Das System sollte dann auf Stabilität hin getestet werden. Man kann das System auch einfach so verwenden und schauen, ob das System stabil läuft, doch können auch die zahlreich vorhandenen Benchmarks verwendet werden. Als Beispiele dienen 3DMark, AIDA 64 und Memtest86.

Wir laden Euch ein, Eure Alltags-Spannungen im Forenthread zu teilen. Gebt dabei am besten Euer Mainboard und Eure CPU mit an.