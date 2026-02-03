Werbung
Nach der Vorstellung der Xeon-600-Prozessoren und Plattform durch Intel und des ASUS Pro WS W890E-SAGE WS als Workstation-Mainboard hat die Enterprise-Abteilung bei Gigabyte nun ebenfalls ihre beiden Modelle vorgestellt.
Das MW54-HP0 ist ein ATX-Board, welches sich hauptsächlich in der Speicherunterstützung von seinem großen Bruder und auch dem Modell von ASUS unterscheidet, denn hier sind nur vier der acht Speicherkanäle der Prozessoren auch an die DIMM-Slots angebunden. Beim MW94-RP0 jedoch sind es die vollen acht Speicherkanäle.
Die erstgenannte Platine ist also hauptsächlich dann interessant, wenn nicht die volle Speicherbandbreite benötigt wird. In den Erweiterungsmöglichkeiten sind sich die beiden Mainboards recht ähnlich, wenngleich das Pendel natürlich für das größere MW94-RP0 ausschlägt.
Technische Daten des MW54-HP0:
- Single Intel Xeon 600 Processors for Workstations
- 4-Channel DDR5 RDIMM/MRDIMM, 8 x DIMM
- 2x 2.5Gb/s LAN ports via Intel I226-LM
- 8x SATA-Anschlüsse
- 3x M.2 slots via PCIe 4.0 x4
- 5x PCIe 5.0 x16
Zur Produktseite des MW54-HP0.
Technische Daten des MW94-RP0:
- Single Intel Xeon 600 Processors for Workstations
- 8-Channel DDR5 RDIMM/MRDIMM, 8 x DIMMs
- 2x 10Gb/s LAN ports via Intel X710-AT2
- 2 xMCIO 8i via PCIe 5.0 x8 (setzt Intel Xeon 690/670/650 voraus)
- 1x SlimSAS 8i via PCIe 4.0 x8
- 2x SlimSAS 4i via SATA-Interface
- 4x M.2 slots via PCIe 5.0 x4
- 4x PCIe 5.0 x16
- 2x PCIe 5.0 x16 (setzt Intel Xeon 690/670/650 voraus)
Zur Produktseite des MW94-RP0.
Genau wie die Prozessoren sollten die beiden Mainboards von Gigabyte im März in den Handel kommen.
