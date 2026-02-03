Werbung

Gestern Abend hat Intel die neue Workstation-Serie Xeon 600 auf Basis von Granite Rapids vorgestellt. Bis zu 86 Kerne, 128 PCI-Express-5.0-Lanes und acht Speicherkanäle sind nur die wichtigsten Fakten zu dieser Plattform.

Mit dem Pro WS W890E-SAGE SE hat ASUS die dazu notwendige Plattform in Form eines Mainboards mit W890-Chipsatz vorgestellt. Eine Differenzierung wie in der Ryzen-Threadripper-9000-Serie gibt es nicht. Demnach nimmt das Pro WS W890E-SAGE SE in seinem Sockel LGA4710-2 auch alle Xeon-600-Prozessoren auf. In den acht DIMM-Slots können acht DDR5-Module mit 6.400 MT/s oder im Falle des Einsatzes von MRDIMM auch 8.000 MT/s eingesetzt werden.

Zur Versorgung des Sockels, des Speichers und der vielen weiteren Komponenten setzt ASUS auf 16+2+2+1+2 Power-Stages in der Stromversorgung. Große Kühlkörper neben dem Sockel, die auch mit einem Lüfter ausgestattet sind, halten die Strom- und Spannungsversorgung auf möglichst niedrigen Temperaturen.

Als Plattform für die Xeon-600-Serie bietet das Pro WS W890E-SAGE SE zudem noch sieben PCIe-5.0-x16-Steckplätze, die mit zahlreichen Erweiterungskarten wie Grafikkarten bestückt werden können. Auf der I/O-Blende vorhanden sind zweimal USB4, ein BIOS-Flashback-Button, zwei Mini-DisplayPort-Eingänge, sechsmal USB 3.2 und zweimal 10GbE. Hinzu kommen noch einige analoge Audio-Anschlüsse sowie VGA und Ethernet über den BMC.

Auf der Platine finden sich zudem noch einige Erweiterungsmöglichkeiten. Dazu gehören einmal MCIO, weitere USB-Erweiterungsports mit 10 und 5 GBit/s sowie SATA- und SAS-Anschlüsse. Daneben gibt es auch noch vier M.2-Steckplätze zur Anbindung von NVMe-SSDs. Die Liste der technischen Daten und Anschlüsse ist extrem lang und bietet auch noch einige weitere Details.

Zahlreiche Temperatursensoren und Lüfteranschlüsse sowie die dazugehörigen Überwachungsmöglichkeiten sollen sicherstellen, dass die Hardware nicht überhitzt bzw. sich das Mainboard bei Problemen frühzeitig meldet.

Zur einfachen Installation setzt ASUS bei den M.2-Anschlüssen auf Q-Latch zur Arretierung sowie M.2 Q-Release und Q-Slide. Ja, inzwischen hat ASUS drei unterschiedliche Möglichkeiten, die M.2-SSDs ohne Werkzeug zu befestigen. Die PCIe-Steckplätze verfügen allerdings weiterhin über den klassischen Mechanismus.

Das ASUS Pro WS W890E-SAGE SE wird genau wie die Temperaturen ab März verfügbar sein. Einen Preis kennen wir bislang nicht. Der Vorgänger Pro WS W790E-Sage SE liegt aktuell bei etwa 1.100 Euro. Die dazugehörigen Xeon-600-Prozessoren liegen zwischen 500 und 7.700 US-Dollar.