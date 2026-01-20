Werbung

Gerade auf der Reddit-Plattform gibt es unzählige Berichte darüber, dass vorrangig der sehr beliebte Ryzen 7 9800X3D (Test) auf diversen AM5-Mainboards von ASRock nach unbestimmter Zeit einen Defekt vorweisen und das System nicht mehr lauffähig war. Wir haben im letzten Jahr darüber berichtet. Innerhalb der letzten zwei Wochen mehren sich ebenfalls auf Reddit Berichte darüber, dass es dem Ryzen 7 9800X3D auf ASUS-Mainboards ähnlich ergangen ist. Die Ursache ist wie auch bei ASRock nicht klar, doch gibt es zu diesem Thema Ansätze, die im besten Fall zur Spekulation dienen.

Bei den Problemen rund um AMDs AM5-Prozessoren scheint keine Ruhe einzukehren. Angefangen mit einigen gestorbenen Ryzen-7000-Prozessoren aufgrund zu hoher SoC-Spannung, ging es mit zahlreichen Meldungen verstorbener Ryzen-9000-Prozessoren weiter, wobei es vorrangig bei Spielern der sehr begehrte Ryzen 7 9800X3D war. Während das Problem mit den Ryzen-7000-Prozessoren mit der SoC-Einschränkung auf maximal 1,3 V gelöst schien, fingen mit der Veröffentlichung des Ryzen 7 9800X3D die ersten Defekte in Verbindung mit den AM5-Mainboards von ASRock an.

ASRock veröffentlichte ein BIOS-Update nach dem anderen, doch noch immer traten weitere Defekte auf. Andere, zahlreiche Systeme in der Kombination Ryzen 7 9800X3D und einem ASRock-Mainboard laufen jedoch auch heute noch einwandfrei, sodass die Identifizierung des Problems deutlich erschwert wird.

In dem noch jungen Jahr 2026 haben sich in den vergangenen zwei Wochen auffällig gleich zwei Ryzen 7 9800X3D auf einem AM5-Mainboard von ASUS verabschiedet (Quelle 1 und Quelle 2). Neben dem ROG Crosshair X870E Hero (Test) war auch das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi (Test) betroffen. Es sollen jedoch insgesamt mehr als 20 Fälle sein. Beide Mainboards bringen auch eine ausführliche Debug-LED mit. Und wenn die CPU das Zeitliche segnet, werden auf der Debug-LED zwei Nullen angezeigt, die offenkundig aufzeigen, dass die CPU nicht (mehr) funktionsfähig ist.

Genau wie auch bei ASRock, ist die Ursache für den plötzlichen Defekt auf den ASUS-Platinen nicht bekannt. Auffällig ist allerdings, dass die Defekte vorwiegend mit den neueren Mainboards der AMD-800-Chipsatzserie auftreten. Zusätzlich könnte auch die SoC-Spannungsgrenze von 1,3 V möglicherweise noch zu hoch sein. Die meisten Anwender aktivieren für den DDR5-Arbeitsspeicher schlicht XMP oder EXPO, wodurch die Mainboards für den "stabilen" Betrieb neben der VDDIO- auch die SoC-Spannung für den IMC (Integrated Memory Controller) stark mit anheben, auch wenn derart hohe Spannungen nicht immer notwendig sind. Die meisten Anwender kümmern sich jedoch nicht weiter darum und lassen das System einfach so laufen. Andere Enthusiasten hingegen loten die wirklich nötige Spannung aus.

Untersuchung bei ASUS gestartet

Die Hardwareluxx-Redaktion hat bei ASUS um eine Stellungnahme gebeten. Als Antwort erhielten wir, dass die Untersuchung bei ASUS gestartet wurde. Genaue Informationen werden wir von ASUS zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

Dem Besitzer einer modernen AM5-Plattform sei in jedem Fall anzuraten, die Spannungen mit HWINFO64 im Blick zu haben und gerade bei höheren Arbeitsspeicher-Taktfrequenzen mit Einsatz von XMP und EXPO diese im BIOS manuell nach unten hin anzupassen und zu fixieren. Besonders gemeint ist die SoC- und die VDDIO-Spannung. Durch eine manuelle Reduzierung dürfte das Risiko für einen Defekt - unabhängig vom Mainboard-Hersteller - geringer ausfallen.

Dieses Thema bleibt derzeit also weiterhin spannend.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen 7 9800X3D 445,00 Euro 449,68 Euro Ab 439,00 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>