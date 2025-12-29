Werbung

In einem kurzen Youtube-Video gibt ASUS einen Einblick auf neue Mainboards, die auf der CES Anfang Januar vorgestellt werden sollen. Bereits bekannt ist, dass ASUS neue ROG-Modelle vorstellen wird. Nun ist klar, dass auch noch neue TUF- und ProArt-Modelle vorgestellt werden. Diese werden offenbar allesamt als NEO-Serie erkennbar sein.

Allesamt setzen die Mainboards auf den Sockel AM5 für AMDs Ryzen-Prozessoren. Damit gehört auch ASUS zu den Herstellern, die ein AM5-Refresh zum Einsatz bringen und dem Markt einen neuen Schwung geben wollen. MSI und Gigabyte planen ein ähnliches Vorgehen bzw. haben in Form der X3D-Turbo-Modelle bei Gigabyte und der MAX- und EVO-Modelle bei MSI die entsprechenden Platinen bereits vorgestellt.

Welche Funktionen die neuen Boards von ASUS bieten werden, ist zwar schon in den Videos hier und da im kurzen Video erkennbar, die genauen Details werden wir dann aber sicherlich auf der Messe erfahren.

Die neuen Mainboards sollen natürlich auch durch neue Prozessoren einen Kaufanreiz bieten. Spekuliert wird über die Vorstellung eines Ryzen 7 9850X3D mit acht Kernen und höherem Takt sowie einem Ryzen 9 9950X3D2 mit dem zusätzlichen Cache auf beiden CCDs.

Zudem sollten die neuen AM5-Mainboards bereits zu den kommenden Ryzen-Prozessoren auf Basis der Zen-6-Architektur kompatibel sein. Aber bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. In der Zwischenzeit bleibt zu hoffen, dass die Speicherpreise wieder in halbwegs normale Bahnen zurückkehren, denn ansonsten dürfte vielen der Wechsel auf eine DDR5-Plattform und damit die neuen Mainboards vergehen.

