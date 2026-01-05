Werbung

Advertorial / Anzeige:

Die PCI-Express-Steckplätze, Lüfter- und LED-Anschlüsse und eine Stromversorgung von Peripherie per USB-C sorgen für eine immer stärkere Last auf der Stromversorgung der Mainboards. Vieles fokussiert sich meist auf die Spannungsversorgung des Sockels. Bei 8 bis 24 Spannungsphasen sind die Mainboards von den kleinen ITX-Platinen bis hin zu den High-End‑Modellen in dieser Hinsicht aber überwiegend bedarfsgerecht ausgestattet.

Anders sieht dies größtenteils für die schon erwähnten Zusatzanschlüsse aus. Schaut man sich hier die theoretisch mögliche Maximallast an, darf man erstaunt sein, welche Last hier zusammenkommt. Am Beispiel des MEG X870E ACE MAX können alleine die Lüfteranschlüsse bis zu 13 A ziehen. Bei 12 V sind dies 156 W. Hinzu kommen maximal 3 A für die RGB-LEDs, was sich auf 36 W beläuft.

Den größten Anteil können die PCI-Express-Steckplätze einnehmen. Laut Spezifikationen dürfen sich PCIe-Karten bis zu 66 W (12 V x 5,5 A) genehmigen. Mit seinen Steckplätzen muss das MEG X870E ACE MAX theoretisch in der Spitze bis zu 165 W darüber bereitstellen können.

Insgesamt landen wir hier also bei etwas mehr als 350 W, die bereitgestellt werden müssen. Die Versorgung findet dabei über den 24-Pin-ATX-Anschluss mit maximal 14 A (12 V x 14 A = 168 W) sowie über die zusätzlichen 8-Pin-Anschlüsse statt. Im Falle von MSI bietet man je nach Mainboard-Modell ohnehin bereits einen oder zwei 8-Pin-Anschlüsse, was auch die Versorgung des Sockels mit dem darin befindlichen Prozessor sicherstellen soll. Ein weiterer "Supplemental PCIe Power"-Anschluss in Grau sitzt auf vielen Mainboards, um die Versorgung gewährleisten zu können.

Aber vielerorts kommt noch mehr hinzu, denn was viele vergessen, sind beispielsweise auch die USB-Anschlüsse, an die inzwischen mehr als nur eine externe SSD oder ein USB-Stick angeschlossen wird.

Per USB-C bieten viele Mainboards die Möglichkeit der Power Delivery mit bis zu 60 W. Auch diese Leistung muss in diesem Fall über das Mainboard bereitgestellt werden.

Über den "Supplemental PCIe Power"-Anschluss liefert MSI zusammen mit dem 24-Pin-Anschluss bereits 420 W an elektrischer Leistungsaufnahme, sodass MSI an dieser Stelle alle Steckplätze und Anschlüsse problemlos versorgen kann.

Per Software kann die Leistungsaufnahme der USB-C-Anschlüsse zudem überwacht werden, sodass der Nutzer hier zumindest einen groben Überblick hat.

Neue Mainboard-Modelle

Zur CES erweitert MSI seine Mainboard-Produktpalette, die größtenteils auch mit einem "Supplemental PCIe Power"-Anschluss ausgestattet sind. Bereits am 10. Dezember vorgestellt wurden das das MEG X870E ACE MAX, MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI, MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI sowie das PRO X870E-S EVO WIFI.

Auf der CES stellt MSI eine weitere Reihe von Mainboards vor:

MSI MEG X870E Unify-X MAX

MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI II

MSI MAG B850 Gaming Plus MAX WIFI

MSI MAG B850M Mortar MAX WIFI

Damit bedient MSI alle seine Serien mit neuen Mainboards. Die MEG-Serie richtet sich an die Enthusiasten, während die MPG-Serie höchste Leistung mit umfangreicher Ausstattung kombiniert. Die MAG-Serie hingegen richtet sich an den preisbewussten Spieler, der dennoch nicht auf die wichtigsten Funktionen verzichten möchte.

Für die X870(E)-Max-Serie neu sind die OC-Engine mit einer bis zu 10 % höheren CPU-Leistung und einem um 15 % höheren Potenzial für das Speicher-OC. Dazu bieten die Boards unter anderem eine Spannungsversorgung mit bis zu 24 Phasen und 110 A SPS. Um die Komponenten der Spannungsversorgung kühlen zu können, setzt MSI mit dem Frozr Guard auf eine aufwendige VRM-Kühlung.

Zudem vergrößert MSI mit den neuen Mainboards die Kapazität des BIOS-ROMs von 32 auf 64 MB und sorgt damit für die maximale Kompatibilität zu allen Ryzen-Prozessoren auf Basis des Sockel AM5 – auch solche, die noch erscheinen werden. Spezielle Designs wie den "Supplemental PCIe Power"-Anschluss haben wir bereits angesprochen.

Ein MEG X870E ACE gibt es bislang nicht – das einzige ACE-Mainboard für den Sockel AM5 war bisher das MEG X670E ACE. Das ändert sich nun jedoch, denn mit der neuen Mainboard-Generation bringt MSI auch das MEG X870E ACE MAX auf den Markt. Es setzt auf das klassische ATX-Format, das gewohnt üppig ausgestattet ist. Neben dem AM5-Sockel finden sich vier DDR5-UDIMM-Slots, die bis zu 256 GB Arbeitsspeicher aufnehmen können – Kapazitäten, die derzeit aufgrund der anhaltenden Speicherknappheit schnell vierstellige Summen erreichen. Der Prozessor wird über ein robustes 18+2+1-Phasendesign mit 110-A-Power-Stages versorgt.

Für Erweiterungskarten bietet das MEG X870E ACE MAX zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Steckplätze, die mit Ryzen-7000- und Ryzen-9000-CPUs im x16/x0- oder x8/x8-Modus betrieben werden können. Der zusätzliche PCIe-4.0-x4-Slot arbeitet ebenfalls mit diesen Prozessoren zusammen, teilt sich die Anbindung allerdings mit dem obersten M.2-Steckplatz (M.2_1). Der zweite M.2-Port (M.2_2) nutzt hingegen die übrigen vier Lanes, die sich der ASM4242-USB4-Controller mit ihm teilt.

Abgesehen von den beiden USB4-Schnittstellen bietet das MEG X870E ACE MAX außerdem einen internen USB 3.2 Gen2x2-Anschluss, elf USB 3.2 Gen2-Ports (alle extern), vier USB 3.2 Gen1- und vier USB-2.0-Ports (jeweils intern). Für die Netzwerkanbindung setzt MSI auf einen Realtek RTL8126 (5 GBit/s) und zusätzlich auf einen Marvell AQC113CS (10 GBit/s). Drahtlos steht ein WiFi-7-Modul mit bis zu 5,8 GBit/s bereit. Neben der starken Ausstattung gibt es auch zahlreiche Komfortfunktionen: Am I/O-Panel finden sich klare Tasten für Clear-CMOS, Flash-BIOS und Smart-Button, intern ergänzen Power-, Reset- und PCIe-Release-Button, eine Debug-LED, vier Status-LEDs, zwei BCLK-Jumper, V-Check-Points sowie BIOS- und LED-Switch das Gesamtpaket.

Vom ATX- zum deutlich kleineren Mini-ITX-Format wechselt MSI mit dem neuen MPG X870I EDGE TI EVO WIFI. Zwar kommt nur ein Promontory21-Chip zum Einsatz, doch die beiden USB4-Ports auf Basis des ASM4242-Controllers dürfen aufgrund von AMDs Vorgaben nicht fehlen. Zusätzlich stehen ein interner USB-3.2-Gen2x2-Anschluss, sechs USB-3.2-Gen2-Ports (extern) sowie jeweils zwei USB 3.2 Gen1- und USB 2.0-Ports bereit. Der AM5-Prozessor wird über ein 8+2+1-Phasendesign mit 110-A-Power-Stages auf der VCore-Ebene versorgt.

Aufgrund des kompakten Formats lassen sich maximal zwei DDR5-UDIMM-Module installieren. In Kombination mit einem Ryzen‑8000‑Prozessor sind laut MSI – abhängig von der Silicon-Lottery – bis zu 10.000 MT/s möglich. Mit Ryzen 9000 erreicht das Board bis zu 8.400 MT/s bei Single-Rank- und bis zu 8.000 MT/s bei Dual-Rank-DIMMs. Der einzelne PCIe‑5.0‑x16-Slot kann seine volle Bandbreite nur mit Ryzen‑7000‑ oder Ryzen‑9000‑CPUs ausschöpfen. Mit Ryzen‑8700/8600/8400 steht PCIe 4.0 x8, mit Ryzen‑8500/8300 lediglich PCIe 4.0 x4 zur Verfügung. Für den Sound sorgt der Realtek ALC4080.

Bis zu drei M.2‑SSDs können gleichzeitig betrieben werden. Unter dem großen Kühler auf der Vorderseite erreicht eine PCIe‑5.0‑x4‑SSD mit Ryzen‑7000/9000‑CPUs ihre volle Leistung. Eine zweite SSD findet auf einer vertikal montierten Platine (5‑in‑1 XPANDER‑Card) oberhalb des X870‑Chipsatzes Platz, die dritte sitzt auf der PCB‑Rückseite. Für kabelgebundene Netzwerke nutzt MSI einen Realtek RTL8126‑Controller mit bis zu 5 GBit/s, während das integrierte WiFi‑7‑Modul kabellos bis zu 5,8 GBit/s bietet.

Überarbeitete MAG-X870E-Serie

Für einen voraussichtlich günstigeren Einstieg hat MSI außerdem die MAG‑Serie mit dem X870E‑Chipsatz überarbeitet und bringt zwei Modelle: das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI sowie das MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI. Das TOMAHAWK tritt in Schwarz für dunkle Builds auf, während das GAMING PLUS in einer hellen Weiß/Silber-Optik gehalten ist.

Beide Modelle setzen auf das ATX-Format und bieten eine nahezu identische Ausstattung: einen PCIe‑5.0‑x16‑Slot, vier M.2‑M‑Key‑Anschlüsse für das Tomahawk, drei für das Gaming Plus, vier DDR5‑UDIMM‑Bänke sowie eine CPU‑Stromversorgung im 14‑Phasen‑Design mit 80‑/60‑A‑Power‑Stages und zwei USB4‑Ports über den ASM4242‑Controller. Auch ein 5‑GbE‑LAN‑Port und ein WiFi‑7‑Modul sind jeweils vorhanden. Wie bei den übrigen X870‑Mainboards hat MSI bislang jedoch weder Preise noch Verfügbarkeitsdaten bekanntgegeben.

GPU Safeguard+

Bereits mehrfach haben wir über die Probleme des teils zu knapp spezifizierten 12VHPWR- beziehungsweise 12V-2x6-Steckers berichtet, der unter bestimmten Bedingungen zu Fehlfunktionen und möglichen Risiken führen kann. Aus einer Situation, die eigentlich gar nicht auftreten sollte, hat sich inzwischen ein eigener Markt für entsprechende Zubehörprodukte entwickelt – ohne dass wir diese Entwicklung an dieser Stelle bewerten möchten.

MSI bietet für einige seiner neuen Netzteile der MPG-Serie mit Safeguard+ eine neue Überwachungs- und Sicherheitsfunktion, welche eine Überlast am 12VHWPR/12V-2x6-Stecker verhindern können soll.

Die Modelle MAG A1200PLS PCIE5 und MAG A1000PLS PCIE5 bieten bereits eine Überlast-Schutzfunktion am 12V-2x6-Anschluss. Erkennt das Netzteil hier eine Überlast, wird ein Warnsignal ausgegeben. Mit Safeguard+ will MSI den Funktionsumfang nun deutlich erweitern.

Die Hardware überwacht den Strom, der über die sechs Adern des 12V-2x6-Kabels fließt. Je nach Netzteil-Modell bietet dieses gleich zwei dieser Anschlüsse. Eine Überwachung erfolgt auf beiden.

Wird eine Über- oder Schieflast festgestellt, erfolgt eine akustische Warnung, so wie bisher auch. Zudem kann MSI aber die Spannungen und Ströme auch im MSI Center anzeigen und hier auch eine entsprechende Pop-Up-Warnung ausgeben, die den Nutzer über die Über- oder Schieflast informiert. Der Nutzer hat darauf drei Minuten Zeit die Last auf dem Anschluss zu reduzieren. Erfolgt dies nicht, wird das System zum Schutz der Hardware abgeschaltet.

Der Nutzer kann daraufhin den Fehler beseitigen, wenn dieser beispielsweise in einem nicht korrekt eingesteckten Stecker besteht.

Die Überwachung beschränkt sich aber nicht nur auf den 12V-12x6-Anschluss. Im MSI Center können sämtliche Werte der Netzteile überwacht werden. Zudem wird angezeigt, welchen Stromverbrauch das System in den vergangenen Tage hatte.

MPG Ai1600TS und Ai1300TS PCIE5

Mit dem Safeguard+ ausgestattet sein werden die Netzteil-Modelle MPG Ai1600TS und Ai1300TS PCIE5. Beide verfügen über gleich zwei 12V-2x6-Anschlüsse und wie der Modellname bereits verrät, sind sie für eine Ausgangsleistung von bis zu 1.600 und 1.300 W ausgelegt.

Beide Modelle sind 80 Plus Titanium zertifiziert und erfüllen damit auch die höchsten Anforderungen hinsichtlich der Effizienz. Hochwertige SiC MOSFETs und japanische Kondensatoren runden die hochwertige Material- und Komponentenwahl ab.

MEG PC-Build auf der CES

Das breite Angebot an MEG-Komponenten versetzt MSI in die Lage einen kompletten PC zusammenzustellen. Dieser besteht aus:

MEG Maestro 900R Gehäuse

MEG X870E ACE MAX

MEG CoreLiqiuid E15 360

MEG AI1600T PSU

Die Optik und Kompatibilität zeigen ein exzellentes Zusammenspiel der Komponenten. Die Flexibilität aller beteiligten Komponenten lässt einerseits viel Spielraum im Einsatzbereich, andererseits aber vor allem im Aufbau des Systems. So kann das Mainboard in verschiedenen Orientierungen verbaut werden. Dies gilt auch für die Grafikkarte. Hinsichtlich der Kühlung ist der Einsatz von bis zu vier Radiatoren und bis zu 14 Gehäuselüftern möglich.

Ein besonderes optisches Highlight wird die MEG CoreLiquid E15 360 AIO-Wasserkühlung. Sie besitzt ein 6,67 Zoll großes 2K-OLED-Display, das um 110 Grad gebogen ist. Auf diesem können entweder System-Statistiken wie Frequenzen und Temperaturen, oder aber Animationen und Grafiken angezeigt werden. Hinzu kommt ein überarbeiteter Radiator mit mehr Performance und eine Single-Frame-360-mm-Lüftereinheit mit drei RGB-Lüftern. Über den EZ-Connector JAF_2 lässt sich die Wasserkühlung zudem mit minimalem Kabelaufwand am Mainboard anschließen.

Auf der aktuell stattfindenden CES werden wir uns den MEG PC-Build sicherlich noch einmal genauer anschauen.

Advertorial / Anzeige: