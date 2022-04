Touch-Display, 20+2 VRM und abnormale Größe: Nähere Infos zum MSI MEG Z690 GODLIKE (Update)

Bereits im Vorfeld gab es einige Gerüchte und Teaser zum MSI MEG Z690 GODLIKE. Wir wurden nun von MSI mit handfesten Informationen versorgt, die etwas Licht ins Dunkle bringen. Bisher konnte sich das MEG Z690 ACE als Flaggschiff krönen lassen, doch schon bald muss die Oberklasse-Platine Platz für das MEG Z690 GODLIKE machen, das noch einiges mehr an Ausstattung im Gepäck hat.

Die Abmessungen des MSI MEG Z690 GODLIKE sind weit vom ATX-Standard entfernt und übersteigen selbst weit die klassischen E-ATX-Mainboards, sodass im Vorfeld sichergestellt werden sollte, dass dieses Ungetüm ins Gehäuse passt. Mit dem Blick auf die Vorderseite fällt unweigerlich auf, dass bis auf den CPU-Sockel-Bereich und den vier DDR5-UDIMM-Steckplätzen das gesamte PCB mit Kühlern und Abdeckungen überdeckt ist. Doch dies trifft auch auf die Rückseite zu, die mit einer umfassenden Backplate versehen wurde.

MSIs Mystic-Light-RGB-Feature ist natürlich auch ein großes Thema. Auf Höhe des I/O-Panels wird MSIs Gaming-Drache gut in Szene gesetzt. Direkt daneben wird der GODLIKE-Schriftzug beleuchtet, was auch für den PCH-Kühler gilt. Als Highlight und absolute Neuerung hat MSI das M-Vision-Dashboard vorgesehen, das im Detail als 3,5-Zoll-Touch-Display fungiert, mit dem der Anwender nicht nur aktuelle Daten des Systems ablesen, sondern auch diverse Overclocking-Einstellungen vornehmen kann. Der 24-polige Stromanschluss wurde von MSI um 90 Grad angewinkelt, was absolut begrüßenswert ist.

Bei der Ausstattung muss sich das MEG Z690 GODLIKE ja in einigen Punkten vom MEG Z690 ACE unterscheiden und dies ist auch der Fall. Intels Alder-Lake-S-Prozessor wird von einem 20+2-Phasendesign angetrieben, wobei MSI hierbei auf 105-A-Smart-Power-Stages setzt. In den vier DDR5-UDIMM-Slots können bis zu 128 GB RAM untergebracht werden, wobei beim effektiven Speichertakt von bis zu 6.666 MHz die Rede ist. Mittels zwei PCIe-5.0-x16-Steckplätzen (mechanisch) und einem ebenfalls mechanischen PCIe-4.0-x16-Anschluss kann das System entsprechend mit einer oder mehreren potenten Grafikkarte(n) erweitert werden. Der Storage-Ausbau erfolgt über insgesamt sechs M.2-M-Key-Schnittstellen, von denen vier Stück mit bis zu PCIe 4.0 x4 angebunden sind. Eine weitere arbeitet mit bis zu PCIe 3.0 x4 und die Sechste gar mit PCIe 5.0 x4 über die beiliegende Adapterkarte.

Das I/O-Anschlussfeld des MSI MEG Z690 GODLIKE sollte keinerlei Wünsche offen lassen. Dort sind nicht nur acht USB-3.2-Gen2-Schnittstellen zu finden, sondern auch je ein 2,5-GBit/s- und 10-GBit/s-RJ45-LAN-Port. Über zwei USB-Typ-C-Header werden gleich zwei USB-3.2-Gen2x2-Ports für die Gehäuse-Front angeboten. Die Thunderbolt-4-Integration darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, weshalb zwei Typ-C- und zwei Mini-Displayport-1.4-Grafikeingänge vorhanden sind. Kommen schließlich noch die beiden WLAN-Antennengewinde (Intel WiFi 6E AX210) und die üblichen Audio-Anschlüsse hinzu. Der Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button steigern dabei den Komfort.

Wir haben MSI natürlich auch nach der Verfügbarkeit und nach dem UVP-Preis gefragt, allerdings gibt es hierzu noch keine Informationen. Diese Infos werden jedoch noch folgen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass das MSI MEG Z690 GODLIKE kein günstiges Mainboard werden wird. Bereits das MEG Z690 ACE kostet derzeit um die 700 Euro, sodass man für das MEG Z690 GODLIKE von mindestens 1.000 Euro - oder mehr - ausgehen muss. In etwa diesen Preisregionen bewegen sich auch die Flaggschiff-Modelle der anderen Mainboard-Hersteller. Sehr wahrscheinlich wird MSI das MEG Z690 GODLIKE auf der demnächst anstehenden CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas präsentieren.

In einem umfangreichen YouTube-Video hat MSI das MEG Z690 GODLIKE genauer vorgestellt:

Das MSI MEG Z690 GODLIKE wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MEG Z690 GODLIKE in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG Z690 GODLIKE Mainboard-Format E-ATX CPU-Sockel LGA1700 (Core i5/7/9-12000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/MOSFETs 22 Phasen (20+2)

20x ? (VCore, 105A)

2x ? (AUX, 105A)

Preis

ab 1.999 Euro Webseite MSI MEG Z690 GODLIKE Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.666 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z690

SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU/Adapterkarte

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z690 USB 2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern), 8x USB 3.2 Gen2 (8x extern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 2x Mini-DisplayPort 1.4 Input WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt Intel JHL8540 Thunderbolt 4, 2x USB-Typ-C, 40 GBit/s LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

1x Marvell AQtion AQC113CS 10 GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Bereich

? FAN- und WaKü-Header ? Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, Power-Button, Reset-Button, M-Vision-Dashboard (Touch-Display) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Update

MSIs MEG Z690 GODLIKE ist nun ab einem stolzen Anschaffungspreis von rund 2.000 Euro erhältlich. Ebenfalls verfügbar ist zudem die offizielle Produktseite zum MEG Z690 GODLIKE.