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Mit der Taichi AQUA 360 LCD stellt ASRock eine All-in-One-Wasserkühlung vor, die einige Eigenschaften einer Custom-Wasserkühlung übernimmt. Erstmals zur CES 2026 gezeigt, unterscheidet sich das Modell von klassischen AiO-Lösungen vor allem durch seinen erweiterbaren Kühlkreislauf. Über standardisierte G1/4-Zoll-Anschlüsse lassen sich zusätzliche Komponenten wie ein Wasserkühler für die Grafikkarte, weitere Radiatoren oder ein Ausgleichsbehälter in den Kreislauf integrieren. Damit bietet ASRock die Möglichkeit, ausgehend von einer vorkonfektionierten AiO-Wasserkühlung schrittweise eine individuelle Wasserkühlung aufzubauen.

Eine weitere Besonderheit ist die Verwendung zweier Pumpen, die mit jeweils 4.000 U/min arbeiten und laut ASRock eine Verdopplung der Durchflussrate ermöglichen sollen. Zugleich schafft die Verwendung zweier Pumpen eine gewisse Redundanz: Sollte eine der beiden Pumpen ausfallen, hält die zweite den Kühlkreislauf weiterhin aufrecht. Ein akustisches Warnsignal macht den Nutzer auf den Ausfall aufmerksam. Der aus Aluminium gefertigte 360-mm-Radiator fällt mit einer Dicke von 38 mm vergleichsweise üppig aus. Auf diesem sind drei 28 mm dicke 120-mm-Lüfter mit Rotorblättern aus Flüssigkristallpolymer (LCP) und doppelten Kugellagern vormontiert. Diese arbeiten mit bis zu 2.500 U/min und unterstützen einen semipassiven Betrieb.

Der CPU-Kühlblock verfügt über eine Bodenplatte aus Kupfer sowie transparente, mittels ARGB-LEDs beleuchtete Flüssigkeitskanäle mit integriertem mechanischem Durchflussindikator. Wahlweise lässt sich auf dem Kühler ein magnetisch befestigtes 3,4 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 480 × 480 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60 Hz anbringen. Alternativ kann das Display an anderer Stelle im Gehäuse oder mittels eines mitgelieferten Standfußes auf dem Schreibtisch platziert werden.

Die ASRock Taichi AQUA 360 LCD ist mit den AMD-Sockeln AM4 und AM5 sowie den Intel-Sockeln LGA1700 und LGA1851 kompatibel und bereits zu einem Preis von 329 Euro im deutschen Handel erhältlich. ASRock gewährt auf die Wasserkühlung in ihrer ursprünglichen Konfiguration eine Garantie von sechs Jahren, auf das Display hingegen zwei Jahre. Schäden, die auf eine Modifikation oder Erweiterung des Kühlkreislaufs zurückzuführen sind, werden von der Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Die ASRock Taichi AQUA 360 LCD ist bereits im deutschen Handel erhältlich. Mit einem Preis von 329 Euro positioniert sich die erweiterbare AiO-Wasserkühlung im oberen Preissegment und bewegt sich damit preislich bereits im Bereich einfacher Custom-Wasserkühlungen.