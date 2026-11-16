Werbung

Wer bei einer Grafikkarte die Wärmeleitpads austauschen möchte, steht häufig vor dem Problem, die richtige Dicke der Ersatzpads bestimmen zu müssen. Viele Hersteller machen keine Angaben dazu, welche Pad-Stärken auf den Speicherchips, Spannungswandlern oder anderen Komponenten zum Einsatz kommen.

Hinzu kommt, dass nicht jeder Anwender über einen geeigneten Messschieber verfügt. Eine falsche Dicke kann jedoch die Kühlleistung beeinträchtigen: Zu dünne Pads überbrücken den Abstand zwischen Bauteil und Kühlkörper möglicherweise nicht vollständig, während zu dicke oder zu wenig komprimierbare Pads den Anpressdruck auf andere Komponenten, insbesondere die GPU, reduzieren können. Thermal Grizzly bietet mit dem TG PadMate nun ein einfaches Werkzeug an, das die Bestimmung der benötigten Pad-Stärke erleichtern soll.

Der TG PadMate besteht aus flexiblem Kunststoff und ermöglicht die Messung von Wärmeleitpads mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm. Damit deckt das Werkzeug die meisten im PC-Bereich üblichen Pad-Stärken ab. Ein Vorteil gegenüber der Messung mit einem herkömmlichen Messschieber soll darin bestehen, dass beim Messen kaum Druck auf das Material ausgeübt wird. Da Wärmeleitpads üblicherweise weich und komprimierbar sind, können sie durch zu hohen Anpressdruck verformt werden, wodurch das Messergebnis verfälscht wird. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bereits verbaute Wärmeleitpads durch die Montage des Kühlers dauerhaft verformt worden sein können. Die gemessene Dicke muss daher nicht zwangsläufig der ursprünglichen Materialstärke entsprechen.

Thermal Grizzly bietet den TG PadMate zusammen mit verschiedenen Wärmeleitpads im sogenannten Minus Pad 8 Multipack-Set an. Darin enthalten sind mehrere Pads mit unterschiedlichen Stärken und einer Abmessung von jeweils 120 × 20 mm. Diese können nach Bedarf zugeschnitten und beispielsweise auf den Speicherchips (VRAM), Spannungswandlern (VRM) oder M.2-SSDs eingesetzt werden. Das Set richtet sich damit insbesondere an Anwender, die einen vorhandenen Kühler demontieren und die ursprünglichen Wärmeleitpads ersetzen möchten.

Bei den mitgelieferten Minus Pad 8 handelt es sich um elektrisch nichtleitende Wärmeleitpads auf Basis eines keramischen Silikon-Komplexes mit Nano-Aluminiumoxid als wärmeleitfähigem Füllstoff. Laut Thermal Grizzly zeichnen sie sich durch eine mittlere Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Elastizität und Kompressibilität aus. Letztere ist insbesondere beim Einsatz auf Grafikkarten entscheidend: Wärmeleitpads müssen Fertigungstoleranzen und unterschiedliche Bauteilhöhen ausgleichen, ohne dabei übermäßig hohe mechanische Kräfte auf die Komponenten oder den Kühler auszuüben. Für die thermische Leistungsfähigkeit ist neben der Wärmeleitfähigkeit des Materials auch die Dicke im komprimierten Zustand sowie der thermische Kontakt zu den angrenzenden Oberflächen maßgeblich. Ein dickeres Pad erhöht bei ansonsten gleichen Eigenschaften den Wärmewiderstand. Die Auswahl eines Ersatzpads sollte sich deshalb nicht ausschließlich an der gemessenen Dicke des ursprünglich verbauten Materials orientieren, sondern auch dessen Kompressionsverhalten berücksichtigen.

Das TG PadMate mit 8x Multipack-Set des Minus Pad 8 ist ab sofort für 39,90 Euro direkt bei Thermal Grizzly erhältlich. Über die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Entwicklung des PadMate spricht Roman Hartung im folgenden Video: