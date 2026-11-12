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Anfang Juni kündigte Noctua eine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Carbice an. Carbice ist ein Spezialist für thermische Interface-Materialien (TIM) aus vertikal ausgerichteten Kohlenstoff-Nanoröhren. Heute nun hat der Kühlungsspezialist mit dem NT-CP1 AM5/4 ein erstes, konkretes Produkt unter Verwendung dieser Technologie vorgestellt.

Das neu vorgestellte Pad ist für AMD-Prozessoren der Sockel AM4 und AM5 ausgelegt und misst 33 × 33 mm bei einer Dicke von lediglich 90 µm. Technisch besteht das Pad aus einer 50 µm starken Aluminiumschicht, auf deren beiden Seiten jeweils 20 µm lange, vertikal ausgerichtete Kohlenstoffnanoröhren angeordnet sind. Während die Aluminiumschicht für mechanische Stabilität und eine seitliche Wärmeverteilung sorgt, übernehmen die Nanoröhren den Wärmetransport zwischen dem Heatspreader des Prozessors und der Kontaktfläche des Kühlers. Eine zusätzliche Beschichtung aus einem Phasenwechselpolymer verbessert die Anpassung an die Kontaktflächen und erleichtert die Montage.

Eine Besonderheit des NT-CP1 ist die laut Hersteller mit zunehmender Nutzungsdauer steigende Wärmeübertragungsleistung. Durch wiederholtes Erwärmen und Abkühlen verflüssigt sich zunächst die Polymerbeschichtung und verteilt sich auf den Kontaktflächen. Gleichzeitig passen sich die Kohlenstoffnanoröhren zunehmend an mikroskopische Unebenheiten an, wodurch sich der thermische Übergangswiderstand reduziert. Während die Kühlleistung unmittelbar nach der Montage zunächst hinter hochwertiger Wärmeleitpaste zurückbleiben kann, soll sie sich über mehrere hundert bis einige tausend Temperaturzyklen verbessern. Noctua gibt an, dass das Pad anschließend über Jahre hinweg eine weitgehend konstante Leistung erreicht.

Entsprechende Tests mit mehr als 100.000 Temperaturzyklen sollen die langfristige Stabilität belegen. Typische Alterungserscheinungen herkömmlicher Wärmeleitmaterialien wie das Herausdrücken der Paste (Pump-out), Austrocknung oder Rissbildung sollen damit vermieden werden.

Für die Montage wird das Pad zunächst von einer Schutzfolie befreit, auf den Prozessor gedrückt und anschließend die zweite Schutzfolie entfernt. Die leicht haftende Polymerbeschichtung verhindert ein Verrutschen und sorgt bei unbeschädigter Beschichtung zunächst für elektrisch nichtleitende Kontaktflächen. Die Herstellung übernimmt Carbice in den USA, wobei recyceltes Aluminium und Kohlenstoff aus industriellen Abgasströmen zum Einsatz kommen. Das NT-CP1 AM5/4 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 24,95 Euro erhältlich. Unabhängige Langzeittests müssen allerdings noch zeigen, wie sich das Wärmeleitpad über längere Zeiträume im Vergleich zu etablierten Wärmeleitpasten behauptet.