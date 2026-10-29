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Für ein extremes Overclocking reichen die Temperaturen einer Wasserkühlung nicht mehr aus. Stattdessen kommt hier flüssiger Stickstoff (LN2) mit Temperaturen von −196 °C (77 Kelvin) zum Einsatz. Die Extreme-Overclocker fertigen sich meist eigene Kühler, sogenannte Pots oder Container, an. Zusammen mit Overclocker CENS (Clemens Nüssler) bietet Thermal Grizzly für interessierte Nutzer nun aber ebenfalls einen solchen Container an.

CENS hat sich in der Extrem-Overclocking-Szene bereits mit zahlreichen Rekordergebnissen einen Namen gemacht. Unter anderem erzielte er mit mehreren GeForce RTX 3090 Ti und RTX 4090 Bestmarken. Besonders bemerkenswert ist sein Ergebnis mit der GeForce RTX 4090, deren GPU er unter Kühlung mit flüssigem Stickstoff (LN2) auf einen Takt von 3,825 GHz übertakten konnte. Dabei erreichte er nicht nur einen hohen Maximaltakt, sondern konnte die Grafikkarte auch unter vollständiger 3D-Last stabil betreiben.

Der GPU-Container kann, wie der Name schon sagt, auf den GPUs von Grafikkarten installiert werden. Dabei geht es nicht nur um eine möglichst niedrige Temperatur, sondern auch um die präzise Kontrolle der Temperatur. Um sogenannte Cold-Bugs zu umgehen, muss eine bestimmte Temperatur gehalten werden, die auch nicht unterschritten werden sollte.

Eine federbelastete Backplate soll dabei einen gleichmäßigen, zentrierten Anpressdruck auf die GPU gewährleisten und gleichzeitig die temperaturbedingte Kontraktion der Materialien ausgleichen. Die Kontaktfläche besteht aus präzisionsgefrästem und poliertem Kupfer, das für einen möglichst effizienten Wärmeübergang mit einer besonders dünnen, chemisch aufgebrachten Nickelschicht versehen wird. Diese soll zusätzlich die Oberflächenbeständigkeit erhöhen und vor Korrosion schützen.

Das modulare Montagesystem ermöglicht den Einsatz auf verschiedenen Generationen leistungsstarker AMD- und NVIDIA‑Grafikkarten. Weiterhin ist eine Vorrichtung zur Integration eines Heizelements vorgesehen, mit dem sich die Temperatur bei Bedarf gezielt beeinflussen lässt. Zum Lieferumfang gehört außerdem Duronaut Pro als Wärmeleitpaste.

Der Preis der GPU-LN2-Containers von Thermal Grizzly liegt bei 599,90 Euro.