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Chieftec erweitert sein Sortiment an Prozessorkühlern um zwei Modelle für kompakte Desktop-PCs. Der CAC-S90PWM-T120 setzt auf eine klassische Tower-Konstruktion mit einer Bauhöhe von 117 mm, während der CAC-S92PWM-LP45 als besonders flacher Top-Blow-Kühler ausgeführt ist. Beide Modelle sind mit aktuellen Intel- und AMD-Plattformen kompatibel und sollen sich insbesondere für Systeme mit begrenztem Platzangebot eignen.

Der CAC-S90PWM-T120 misst 80 × 92 × 117 mm und verwendet vier Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm. Diese liegen direkt auf dem Heatspreader des Prozessors auf. Für die Luftzirkulation sorgt ein 90 mm großer PWM-Lüfter, dessen Drehzahl sich zwischen 800 und 2.400 U/min regeln lässt. Bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter laut den technischen Angaben einen Luftdurchsatz von 40,48 CFM und einen statischen Druck von 2,73 mmH₂O. Den Geräuschpegel beziffert der Hersteller auf 29,79 dB(A).

Für kleinere Systeme ist der CAC-S92PWM-LP45 vorgesehen. Mit Abmessungen von 110,8 × 93 × 45 mm fällt er erheblich flacher aus als das Tower-Modell. Die Wärmeabfuhr übernehmen hier fünf Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm. Darüber sitzt ein 15 mm flacher PWM-Lüfter mit einem Durchmesser von 92 mm und elf Lüfterblättern. Dieser erreicht eine maximale Drehzahl von 2.300 U/min und soll dabei einen Luftdurchsatz von 36 CFM sowie einen statischen Druck von 3,2 mmH₂O erzeugen. Den Geräuschpegel gibt Chieftec mit bis zu 38 dB(A) an.

Beide Kühler sind vollständig in Schwarz gehalten und verzichten auf eine RGB-Beleuchtung. Die Montage erfolgt über mitgelieferte Befestigungssysteme für AMD- und Intel-Prozessoren. Unterstützt werden unter anderem die AMD-Sockel AM4 und AM5 sowie Intels LGA 115x, 1200, 1700 und 1851. Damit decken die Modelle sowohl ältere Desktop-Plattformen als auch aktuelle Prozessorgenerationen ab.

Die unterschiedlichen Bauformen richten sich an verschiedene Einsatzbereiche. Während der CAC-S90PWM-T120 für kompakte Tower- und Micro-ATX-Gehäuse infrage kommt, ist der CAC-S92PWM-LP45 insbesondere für Mini-ITX-Systeme und flache Wohnzimmer-PCs ausgelegt. Bei Letzterem wird die Luft von oben durch den Kühlkörper in Richtung Mainboard gedrückt. Allerdings hängt die tatsächliche Eignung neben der verfügbaren Einbauhöhe auch von der Luftführung im jeweiligen Gehäuse ab.

Obwohl Chieftec die beiden Modelle erst jetzt offiziell vorstellt, sind sie bereits bei deutschen Händlern gelistet und liegen preislich zwischen 20-22 Euro.