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In Zusammenarbeit mit Sudokoo suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen brandneuen Luftkühler des Herstellers mit ihrem Prozessor testen und darüber einen ausführlichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Sudokoo SK700V MACH in Schwarz. Dieser basiert auf der Single-Tower-Architektur des SK700V und führt sieben Heatpipes durch einen schwarz beschichteten Lamellenturm. Sudokoo kombiniert den Kühler mit einem 30 mm starken MACH120-Lüfter und verspricht sich dadurch einen höheren Luftdurchsatz, mehr statischen Druck und höhere Leistungsreserven. Der MACH120 arbeitet mit 500 bis 3.000 RPM und stoppt bei weniger als 5 % PWM, womit das System semi-passiv und somit vollkommen lautlos agiert. Trotzdem werden ein Luftstrom von 108 CFM, 7,31 mmAq statischer Druck und höchstens 39,9 dB(A) Lüftergeräusch genannt. Der Lüfter nutzt ein Hybrid-Hydraulic-Lager und wird per 4-Pin-PWM-Anschluss geregelt.

Mit Abmessungen von 146 x 103 x 164 mm und einem Gesamtgewicht von 1.470 g ist der Kühler kein kleines Modell für enge Gehäuse und Sudokoo weist darauf hin, dass die Höhe der Speichermodule und das Mainboard-Layout Anpassungen am ersten RAM-Steckplatz nötig machen können. Die sieben Heatpipes haben jeweils 6 mm Durchmesser.

Auf der Oberseite sitzt ein VA‑Digitaldisplay. Laut Sudokoo zeigt es die CPU-Temperatur, deren Auslastung und die Leistungsaufnahme sowie die Taktfrequenz in Echtzeit an. Farbige Temperaturwarnungen sollen eine schnelle Statuskontrolle unter Last ermöglichen. Der Bildschirm wird über einen Pogo-Pin und einen Kontaktpunkt versorgt, die Steuerung läuft über die MasterCraft-Software. Für die Ansteuerung ist ein freier USB-2.0-Anschluss am System erforderlich.

Bezeichnung: Sudokoo SK700V MACH Kühlertyp: Single-Tower-Luftkühler mit 7 Heatpipes Produktabmessungen: 146 x 103 x 164 mm (L × B × H) Gewicht: 1.470 g Lüfter: MACH120

120 x 120 x 30 mm

500 bis 3.000 RPM ±10 % Luftstrom / statischer Druck: 108 CFM / 7,31 mmAq Lüftergeräusch: ≤39,9 dB(A) Display: VA-Display für CPU-Temperatur, Auslastung, Leistungsaufnahme und Taktfrequenz Software / Anschluss: MasterCraft

freier USB-2.0-Anschluss erforderlich Plattformen: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115X

AMD AM5 Garantie: 5 Jahre

Kompatibel ist der Sudokoo SK700V MACH mit allen aktuellen Intel- und AMD‑Sockeln. Konkret werden Intels LGA1851, 1700, 1200 und LGA115X sowie AMDs AM5 genannt. Damit sollen selbst die hitzigsten Sitzmodelle beider Hersteller problemlos kühlen lassen. Im Preisvergleich werden dafür derzeit knapp unter 80 Euro aufgerufen. Drei Community-Mitglieder dürfen den CPU-Kühler nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 4. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Sudokoo!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 04. Oktober 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 05. Oktober 2026

Testzeitraum bis 08. November 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Sudokoo sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum