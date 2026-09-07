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In Zusammenarbeit mit Ocypus suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers ausführlich mit ihrer eigenen Hardware auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum anfertigen wollen. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Ocypus drei Exemplare des Delta A62 EX Digital. Dabei handelt es sich um einen großen Tower-Kühler mit vollständig verkleidetem Aufbau, der für eine Abwärme von bis zu 250 W geeignet ist und damit selbst die hitzigsten High-End-Prozessoren von AMD und Intel problemlos auf Temperatur halten sollte. Hierfür setzt Ocypus auf sechs vernickelte Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 mm und verbaut zwei hauseigene 120-mm-Lüfter, die mittig und am hinteren Ende des Kühlkörpers untergebracht sind. Sie arbeiten mit hydraulischem Lager, 4-Pin-PWM-Anschluss und 600 bis 1.800 U/min (±10 %). Als Maximalwerte nennt der Hersteller 70 CFM Luftstrom, 1,70 mmH2O statischen Druck und höchstens 31 dB(A). Der Kühler selbst kommt auf Abmessungen von 139 x 134 x 164 mm (L x B x H) und stemmt rund 1.083 g auf die Waage.

Die magnetische Abdeckung sorgt nicht nur für eine saubere und zeitlose Optik, sondern erleichtert obendrein den Zugang zu den Lüftern. Eine Schnellverschluss-Konstruktion soll die Montage und Demontage ohne Werkzeug ermöglichen. Die geschlossene Abdeckung verdeckt den Kühlkörper weitestgehend.

Ein weiteres Highlight des Ocypus Delta A62 EX Digital ist das kreisförmige Matrix-Dot-Display, das in der Oberseite des Kühlers integriert ist. Dieses kann die Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte in Echtzeit anzeigen und wird über die Ocypus-Digital-Software unter Windows 10 und Windows 11 gesteuert, womit der Wechsel zwischen CPU- und GPU-Temperatur sowie zwischen Celsius und Fahrenheit eingestellt werden kann. Für die digitale Anzeige ist ein Anschluss über USB erforderlich.

Bei der Sockel-Kompatibilität nennt Ocypus für den Delta A62 EX Digital Intels LGA115X, 1200, 1700 und LGA1851 sowie AMDs AM4 und AM5. Für das Mainboard gelten zwei zusätzliche Grenzen: Die I/O-Armor darf höchstens 40 mm hoch sein, ihre obere Fläche höchstens 55 mm breit. Ocypus positioniert die Lüfter mittig und hinten, um Platz für verschiedene Speicherkonfigurationen zu lassen.

Spezifikationen Kühlername Ocypus Delta A62 EX Digital

Kaufpreis 49,99 Euro (UVP) Homepage www.ocypus.com Kühlertyp Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße Kühler (mit Lüftern) 139 x 134 x 160 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung 2x 120 mm, 600-1.800 U/min (±10%) Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851 Garantiedauer drei Jahre (laut Herstellerinformation)

Regulär kostet der Ocypus Delta A62 EX knapp unter 40 Euro. Drei unserer Leser können den CPU-Kühler nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Ocypus!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. September 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. September 2026

Testzeitraum bis 25. Oktober 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Ocypus sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Ocypus Delta A62 EX, schwarz Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 39,90 EUR Zeigen >>