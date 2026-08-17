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Alphacool erweitert sein Angebot an Wärmeleitpasten um die Apex 2. Die neue Generation folgt dabei auf die bisherige Apex und erhält eine vollständig überarbeitete Zusammensetzung. Nach Angaben des Herstellers soll die Paste insbesondere bei leistungsstarken Prozessoren und Grafikkarten niedrigere Temperaturen ermöglichen und sich auch für Workstations, Server sowie übertaktete Systeme eignen.

Für die Entwicklung arbeitete Alphacool mit dem auf thermische Materialien spezialisierten Hersteller Halnziye zusammen. Dabei soll die bisherige Rezeptur nicht lediglich angepasst worden sein, sondern wurde laut Hersteller durch eine komplett neue Formel ersetzt. Diese soll speziell auf die hohe thermische Verlustleistung aktueller CPUs und GPUs ausgelegt sein.

Die angegebene Wärmeleitfähigkeit der Apex 2 beträgt laut Datenblatt 17,3 W/mK. Den thermischen Widerstand beziffert Alphacool mit 0,0006 °C·in²/W. Die Paste selbst besitzt eine Dichte zwischen 2,6 und 2,7 g/ml. Für die Viskosität bei einer Temperatur von 20 °C nennt der Hersteller 130 bis 140 Pa·s. Aufgrund dieser vergleichsweise zähen Konsistenz empfiehlt Alphacool, die Apex 2 vor dem Auftragen kurz mit der Hand zu erwärmen. Anschließend soll sie sich leichter als dünne und gleichmäßige Schicht auf der Kontaktfläche verteilen lassen.

Elektrisch leitend ist die Apex 2 nicht. Alphacool gibt dazu eine Volumenleitfähigkeit von 2,0 × 10^13 Ohm·cm und eine Dielektrizitätsfestigkeit von 2,0 kV/mm an. Damit kann die Wärmeleitpaste auch in unmittelbarer Nähe empfindlicher elektronischer Komponenten eingesetzt werden, ohne dass durch versehentlich überstehendes Material eine elektrische Verbindung entstehen soll. Der spezifizierte Betriebstemperaturbereich reicht dabei von -20 bis 130 °C. Nach einer Belastung über 96 Stunden bei 100 Grad soll der Gewichtsverlust zudem lediglich 0,1 % betragen.

Überarbeitet wurde außerdem das mitgelieferte Zubehör. Neben dem bereits bekannten Putty-Tool legt Alphacool der Apex 2 eine Karte bei, mit der sich die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen lassen soll. Ein Alkoholtuch zur Reinigung von Kühler und Kontaktfläche vor der Montage gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Die Apex 2 ist ab sofort bei Alphacool erhältlich.