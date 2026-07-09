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Cooler Master positioniert mit dem V8 ACE 3DHP einen neuen High-End-Luftkühler für Desktop-Prozessoren auf dem Markt. Das Modell ist als Single-Tower-Kühler ausgelegt, soll aber eine Kühlleistung erreichen, die nach Angaben des Herstellers mit größeren Dual-Tower-Konstruktionen konkurriert.

Technisch setzt Cooler Master auf eine Kombination aus zwei patentierten 3DHP-Heatpipes und vier klassischen Heatpipes. Die Wärme wird an einen dicht bestückten Aluminium-Lamellenkörper abgegeben. Der Kühler misst 139 x 136 x 167 mm und wiegt 1.334 g. Damit bleibt das Modell zwar groß, soll aber weniger Platzprobleme verursachen als viele besonders massive Dual-Tower-Kühler. Die 3DHP-Technologie will die Wärme dabei effizienter vom Hotspot der CPU ableiten können.

Für den Luftstrom kommen zwei 120 mm große PWM-Lüfter mit einer Bauhöhe von 30 mm zum Einsatz. Beide Lüfter bestehen aus Liquid Crystal Polymer, wodurch sich die Rotorblätter bei hoher Drehzahl weniger stark verformen sollen. Der vordere Lüfter arbeitet mit 0 bis 2.500 Umdrehungen pro Minute und erreicht bis zu 152,23 Kubikmeter pro Stunde, bzw. 89,6 cfm. Die maximale Lautstärke beträgt laut Datenblatt 37 dB(A).

Der hintere Lüfter ist etwas niedriger abgestimmt. Er erreicht 0 bis 2.050 Umdrehungen pro Minute und bis zu 103,64 Kubikmeter pro Stunde, bzw. 61,0 cfm. Die maximale Lautstärke wird hier mit 34 dB(A) angegeben. Für das gesamte Kühlsystem nennt Cooler Master einen Geräuschwert von 38 dB(A). Beide Lüfter verwenden Loop Dynamic Bearings und sollen eine mittlere Ausfallzeit von mehr als 200.000 Stunden erreichen.

Ein besonderes Detail betrifft die Speicherkompatibilität. Der Frontlüfter lässt sich werkzeuglos nach außen schieben, ohne dass Halteklammern oder zusätzliche Brackets entfernt werden müssen. Dadurch bleibt der Zugang zu RAM-Modulen einfacher, auch wenn hohe Speicherkühler verbaut sind. Cooler Master will damit einem Problem großer Luftkühler begegnen, bei denen der vordere Lüfter oft mit dem Arbeitsspeicher kollidiert.

Der V8 ACE 3DHP erscheint in getrennten Varianten für Intel- und AMD-Plattformen. Die Intel-Version unterstützt LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 und 1156. Die AMD-Version ist für AM5 und AM4 vorgesehen. Für beide Plattformen setzt Cooler Master auf eigene Metallhalterungen, die den Kontakt zur jeweiligen CPU optimieren sollen.

Optisch orientiert sich der Kühler an einem industriellen Design ohne LED-Beleuchtung. Er wird in Schwarz und Weiß angeboten. In Europa ist der Kühler bereits erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109 Euro angeboten.