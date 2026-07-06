Werbung

Mit seinem ersten AiO-Kühler konnte Noctua überzeugen. Einmal mehr hat man keine Produktkategorie neu erfunden, aber eine bestehende bis nahe an die Perfektion so weit optimiert und daraus ein gutes Produkt entwickelt. Immer bei Noctua mit in den Diskussionen ist die Farbgebung.

In den Kommentaren des eigenen YouTube-Channels äußerte man sich nun wie folgt: "Noctua NL-LC1 chromax black series, confirmed". Demnach sehen wir hier die erste Bestätigung des NL-LC1 einer schwarzen Variante aus der chromax.black-Serie.

Auch zum Zeitpunkt äußerte man sich auf Nachfrage: Wenn alles glatt läuft, soll die schwarze Variante schon gegen Ende des Jahres verfügbar sein.

Obiges Bild zeigt eine Montage der chromax.black-Variante des NL-LC1-36.

Alle weiteren Informationen zur AiO, die Testergebnisse und die dazugehörige Diskussion sind im im Rahmen des Tests zu finden.