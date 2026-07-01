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ARCTIC erweitert mit dem Freezer 4U-Altra sein Sortiment an CPU-Luftkühlern für Server- und Workstation-Systeme auf Basis von Ampere-Altra- und Altra-Max-Prozessoren. Der Kühler ist für den Sockel LGA4926 ausgelegt und speziell für den Einsatz in 4U-Gehäusen zugeschnitten.

Mit Abmessungen von 156 x 124 x 145 mm bleibt der Kühler dabei innerhalb der für viele 4U-Server-Racks relevanten Bauhöhe. Das Gewicht liegt laut ARCTIC bei 1.288 g. Für die Wärmeabfuhr setzt der Freezer 4U-Altra auf acht Direct-Touch-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm. Die Heatpipes bestehen aus Kupfer und liegen direkt auf der Kontaktfläche auf. Die Abwärme wird dann an einen Kühlkörper aus Aluminium mit 57 Finnen abgegeben.

Die aktive Kühlung übernehmen zwei Lüfter in einer klassischen Push-Pull-Konfiguration. Sie arbeiten in einem Drehzahlbereich von 400 bis 2.300 Umdrehungen pro Minute und werden über einen 4-Pin-PWM-Anschluss angesteuert. Der Luftdurchsatz wird dabei mit 71,9 cfm beziehungsweise 122,16 qm pro Stunde angegeben. Der statische Druck liegt laut ARCTIC bei 3,3 mm H2O.

ARCTIC setzt bei den Lüftern auf doppelte Kugellager. Diese Bauweise ist vor allem auf eine längere Haltbarkeit bei dauerhaftem Betrieb ausgelegt und passt damit zum vorgesehenen Einsatzbereich in Server- und Workstation-Systemen. Die elektrische Leistungsaufnahme der Lüfter beziffert der Hersteller mit 2,88 W. Gleichzeitig soll der Kühler eine CPU-Abwärme von bis zu 350 W bewältigen können.

Bei der Kompatibilität berücksichtigt ARCTIC auch den Bauraum rund um den Prozessorsockel. Für Arbeitsspeicher stehen 53 mm Freiraum zur Verfügung. Dadurch können auch RAM-Module mit moderaten Kühlkörpern eingesetzt werden, ohne dass der Kühler unmittelbar mit ihnen kollidiert. Zum Lieferumfang gehört zusätzlich ARCTICs Wärmeleitpaste MX-7.

Der neue ARCTIC Freezer 4U-Altra ist ab sofort für 69,99 Euor (UVP) erhältlich.