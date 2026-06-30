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Der japanische Kühlerhersteller Scythe ist nach einer längeren Unterbrechung wieder auf dem deutschen Markt anzutreffen. CPU-Kühler des Unternehmens sind inzwischen wieder bei mehreren Fachhändlern gelistet und erhältlich. Darüber hinaus betreibt Scythe auch einen eigenen Amazon-Shop* für den Vertrieb in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

Der Neustart erfolgt ohne die frühere europäische Niederlassung. Nachdem die deutsche Tochtergesellschaft Scythe EU GmbH im Jahr 2025 Insolvenz anmelden musste, übernimmt nun das japanische Mutterunternehmen den Vertrieb in Europa direkt. Dafür arbeitet Scythe mit neuen Distributoren zusammen. Eine eigenständige europäische Tochtergesellschaft soll nach Unternehmensangaben nicht wieder gegründet werden.

Scythe kündigte zudem an, das auch bestehende Kunden weiterhin Unterstützung erhalten sollen. Support- und Garantieanfragen sollen künftig aber über die internationalen Niederlassungen in Taiwan und den USA abgewickelt werden. Dies gilt auch für Produkte, die vor der Insolvenz der europäischen Tochter erworben wurden.

Parallel zur Rückkehr bringt Scythe auch einen neuen CPU-Kühler auf den Markt. Der Magoroku (Test) setzt auf einen Doppelturm-Aufbau mit zwei 120-mm-Lüftern und richtet sich an das Mittelklasse-Segment. Die Lüfter arbeiten mit einer Drehzahl zwischen 350 und 2.000 Umdrehungen pro Minute und bieten damit einen größeren Regelbereich als frühere Modelle.

Technisch unterstützt der Kühler alle aktuellen Mainstream-Plattformen. Dazu gehören AMDs Sockel AM4 und AM5 sowie Intels Sockel LGA1700 und LGA1851. Mit einer Bauhöhe von 155 mm soll sich der Magoroku laut Hersteller in die meisten PC-Gehäuse integrieren lassen, darunter auch in zahlreiche kompakte ITX-Systeme.

Der Verkauf erfolgt zunächst direkt über den Amazon-Shop des Herstellers, während Versand und Logistik von Amazon übernommen werden. Mit der Rückkehr nach Europa und der Einführung eines neuen Kühlermodells stellt Scythe seine Präsenz auf dem Markt für PC-Kühlung wieder her.

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