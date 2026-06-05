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Im Dezember des vergangenen Jahres tauchte Ventiva mit einer Ionic Cooling Engine (ICE) auf. Das Unternehmen will die Kühlung in kompakten Geräten, vor allem Notebooks, revolutionieren und dem klassischen Lüfter in diesem Bereich den Kampf ansagen. Anstatt elektrische Energie in mechanische Energie in Form des Lüfters umzuwandeln, der wiederum die Luft in Bewegung bringt, arbeitet die ICE mit einem elektrischen Feld um einen dünnen Draht, was wiederum für eine Ionisierung der Luft dicht am Draht sorgt. Diese ionisierte Luft wiederum will zu einer negativ geladenen Elektrode und zieht die umgebenden Luftpartikel mit. So wird ein Luftstrom erzeugt – ganz ohne bewegliche Teile.

Das eigentliche Modul mit den beiden Elektroden zum Aufbau des elektrischen Feldes, ist extrem kompakt und dünn. Da eine hohe Spannung benötigt wird, um das elektrische Feld zu erzeugen (wir sprechen hier von etwa 5.000 V), ist ein Netzteil notwendig, welches die Spannung von den verfügbaren 12 V auf eben 5.000 V herauftransformiert. Die elektrische Leistung bleibt extrem gering, denn die Ströme, die hier fließen, sind nicht hoch. Eine Gefahr geht von dem System nicht aus. Zudem findet eine ständige Überwachung statt. Die ICE schaltet sich ab, sobald einer der Parameter nicht mehr korrekt ist.

Für Aufsehen sorgte Frore bereits auf der Computex 2023 mit einer neuartigen Technologie zur Festkörperkühlung. Die unter dem Namen AirJet vermarkteten Module sind inzwischen in mehreren Ausführungen erhältlich und nutzen ultraschallbasierte Schwingungen einer Membran, um Luftströmungen zu erzeugen. Auf diese Weise kann ein einzelnes AirJet-Modul bei einer Leistungsaufnahme von lediglich 1 W eine Wärmeleistung von rund 5,25 W abführen.

Gegenüberstellung der Kühlmethoden

Notebook-Lüfter Frore AirJet Ventiva ICE Luftstrom / W 1,5 CFM 0,21 CFM 1 CFM Statischer Druck 100 bis 200 Pa 1.750 Pa 12 Pa TDP / W ~ 10 W ~ 5 W ~ 9 W Kosten 1 bis 3 US-Dollar - ~ 40 bis 50 US-Dollar

Die ICE kommt auf einen ordentlichen Luftstrom. Der statische Druck ist natürlich vergleichsweise gering. Die Kosten dürften noch ein Faktor sein, aber dies ist eben einer der Punkte, über die Ventiva zur Computex 2026 sprechen möchte.

Ventiva ist bereits an zahlreiche OEMs herangetreten. Dort, wo eine lautlose und vibrationsfreie Kühlung gefragt ist, bietet die Ventiva ICE natürlich vielerlei Vorteile.

Für die Notebooks-Hersteller aber viel entscheidender ist: Sie müssen weniger Platz im Notebook-Gehäuse für die Lüfter vorsehen. Das PCB eines Notebooks muss auch die entsprechenden kreisrunden Aussparungen vorsehen. Die Signalleitungen müssen dann entsprechend geführt werden. Das aufwändigere PCB-Design sorgt für höhere Kosten, die alleine schon die höheren Kosten der ICE rechtfertigen können. Auch bietet das Weglassen der Aussparungen für die Lüfter mehr Platz auf dem PCB.

Ventiva arbeitet unter anderem mit AMD zusammen und zeigte einen entsprechenden Prototypen, bei dem hinten drei ICE-Module verbaut sind.Über AMD erhofft sich Ventiva auch einen guten Zugang zu den OEMs. In den kommenden Monaten wird man sehen, ob vermehrt Hardware mit der Ventiva-Kühlung vorgestellt werden wird und wie sich die Kühlung im Vergleich schlägt.