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Arctic präsentierte auf der Computex 2026 mehrere interessante Neuheiten im Kühlungs- und Gehäusebereich. Das Xtender Mini ist in Schwarz und Weiß erhältlich und übernimmt die Designsprache des großen Modells. Es wird mit vier P12-Lüftern ausgeliefert, unterstützt Mainboards bis mATX und bietet Platz für ein oben eingebautes Netzteil. Das kompakte Gehäuse soll 79 Euro kosten. Zudem ist eine Version mit AiO-Kühler als Komplett-Kit für 149 Euro geplant. Beide Varianten sollen schon im dritten Quartal auf den Markt kommen.

Ein weiteres Highlight ist der neue Freezer 61 Luftkühler in mattem Schwarz (Stealth). Der Kühler kommt mit zwei Lüftern, überdeckt den RAM jedoch nicht und setzt auf eine asymmetrische Anordnung. Mittig hat Arctic einen 140-mm-Lüfter und links ein 120-mm-Lüfter vorgesehen. Mit sechs Heatpipes und Direct-Touch-Technologie soll er für eine starke Kühlleistung sorgen. Der Freezer 61 erscheint im dritten Quartal 2026 für 49 Euro in der RGB-losen Variante und voraussichtlich für 59 Euro mit ARGB-Beleuchtung.

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Arctic hatte zudem einen neuen FAN-Controller ausgestellt, der ebenfalls im dritten Quartal auf den Markt kommen soll. Erfreulicherweise ist dieser auch offiziell Linux-kompatibel und könnte demnach viele Umsteiger von der Windows- zur Linux-Welt begeistern. Er bietet zehn Lüfteranschlüsse, bei denen jeder Lüfter einzeln angesteuert werden kann, mit bis zu 2A pro Anschluss.

Abgerundet wird das Angebot durch die neuen BioniX-ARGB-Lüfter, die mittels einsteckbarem PCB die praktische Daisy-Chain-Funktionalität mitbringen. Sie werden noch in diesem Jahr in Schwarz und Weiß sowie jeweils als P12- und P14-Varianten - sprich mit 120 und 140 mm - erhältlich sein. An modernen Mainboards können laut Arctic bis zu fünf Lüfter in Reihe geschaltet werden, bei älteren Systemen mit schwächeren FAN-Headern sind es eher bis zu drei Lüfter.

Bis auf das Xtender Mini konnte uns Arctic zu den anderen Komponenten noch keine preislichen Informationen zukommen lassen und demnach werden diese zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.