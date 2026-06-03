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Auch der deutsche Komponenten-Hersteller be quiet! ist auf der Computex 2026 in Taipei vertreten. Wir haben ihnen einen Besuch abgestattet und konnten eine große Auswahl neue Produkte begutachten. Den Anfang machten die Light Wings Pro IO. Die Lüfter sind über Software steuerbar und in 360 mm und 420 mm verfügbar. Auch der Dark Rock Pro 6 war am Stand zu finden. Wir haben das Gerät bereits getestet. Nun ist es in einer neuen Version inklusive Display als Dark Rock Pro 6 IO LCD verfügbar.

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Im Netzteil-Sektor wird die neue High-End-Serie präsentiert. Das Dark Power Pro 14 IO erscheint in den Varianten 1300 Watt und 1600 Watt inklusive High-Performance-Anschluss. Das Pure Base 803 soll in mehreren Varianten erscheinen. Verfügbar ist es sowohl in Schwarz als auch Weiß. Außerdem haben Interessenten die Wahl zwischen einer speziellen Airflow-Version und der LX-Variante, die in unserem Video zu sehen ist. Der Release ist für das erste Quartal 2027 geplant. Die neue Reihe bietet viel Platz für ausreichend Kühlung. Es können maximal elf Lüfter im Gehäuse eingesetzt werden. Das I/O-Panel kann auf Wunsch oben oder unten am Gehäuse angebracht werden. Im Inneren wurde die neue Light Loop IO LCD Wasserkühlung verbaut. Sie bietet ebenfalls ein Display zur Anzeige von Statuswerten und Co.

Zuletzt gab es am Stand noch die neue Light Mount TKL-Tastatur zu sehen. Das Vorgängermodell erhielt den European Hardware Award. Ausgestattet ist das Gerät mit Memory-Tasten und über die IO-Software steuerbarer RGB-Beleuchtung. Sie richtet sich mit ihren Features explizit an Gamer. Geplant sind zwei verschiedene Varianten. So können sich Käufer entscheiden, ob sie lieber auf silent linear Switches oder silent tactile Switches setzen. Auch das Mauspad, das vor Ort zu sehen war, soll demnächst erhältlich sein.