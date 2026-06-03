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Auf dem Messestand bei Noctua steht alles im Fokus der bald erscheinenden AIO-Kühlung Noctua NL-LC1. Schon ab dem 16. Juni soll diese für 219,90 Euro mit 240-mm-Radiator, 249,90 Euro mit 360-mm-Radiator und ab 279,90 Euro mit 420-mm-Radiator erhältlich sein. Zudem wird es noch einen optionalen VRM-Zusatzlüfter NL-ACF1 geben, der 19,90 Euro kosten soll.

Die AIO-Kühlung von Noctua soll sich vorwiegend durch ihren besonders leisen Betrieb auszeichnen. Anstatt eines einfachen Deckels auf der Pumpe, womöglich noch mit großflächigem Display, hat man das Pumpengehäuse zur Schall- und Vibrationsisolierung umfunktioniert. Eine dreilagige Schallisolierung soll Schwingungen der Pumpe durch einen integrierten Massedämpfer reduzieren.

Die Ergebnisse zeigt man auf der Messe:

Messbar, aber vor allem hörbar sollen die Unterschiede sein, was Noctua mit einer Geräuschdemonstration vor Ort vorführt.

Aber in einer AIO gibt es auch immer aktive Komponenten. Diese auf einem möglichst niedrigen Geräuschlevel zu halten, gelingt auch mit den entsprechenden Betriebsparametern. So sieht Noctua drei Betriebsmodi vor: Quiet, Balanced und Manuell.

Für jedes Profil identisch sind bestimmte Mindestvorgaben, wie etwa mindestens 750 U/min (bei 20 % PWM). Wie hoch die Pumpe dann aufdrehen kann, unterscheidet die Profile. Ab einer Kühlmittelflüssigkeitstemperatur von 45 °C greift das System aber von selbst ein und regelt die Pumpe höher – egal, welche Einstellung der Nutzer vorgenommen hat.

Auf den verschieden großen Radiatoren kommen natürlich die hauseigenen Lüfter zum Einsatz. Dies wären der NF-A14x25 G2 in 140 mm und hier für die große Variante LC1-42 gleich dreimal oder der neue NF-A12x25 G2 mit 120 mm (zweimal für die LC1-24 und dreimal für die LC1-36).

Der optionale VRM-Lüfter NL-ACF1 soll dabei helfen, einen Luftstrom zur Kühlung der VRMs und des Speichers bereitzustellen.

Thermosiphon für bis zu 230 W

Als eine Art Weiterentwicklung arbeitet Noctua nun schon seit einiger Zeit an einer Phasenwechselkühlung ohne Pumpe, die nach einem Thermosiphon funktioniert. Auf der Messe wurde ein Prototyp gezeigt, der noch mindestens ein Jahr benötigen wird, bevor man damit an den Markt gehen kann.

Zur Realisierung des Projektes, muss Noctua bei seinem Zwei-Phasen-Thermosiphon vor allem drei Kernprobleme lösen: die sehr langsame, rein gravitationsgetriebene Zirkulation, die empfindliche Balance zwischen Verdampfung und Rückfluss sowie die Zuverlässigkeit eines Systems ohne Pumpe. Noctua begegnet diesen Hürden mit einer stark angepassten Verdampfergeometrie, optimierter Flüssigkeitsverteilung und einer Feinabstimmung von Kondensation und Rücklauf, um eine stabile Phasenänderung im Dauerbetrieb zu ermöglichen.

Ein Thermosiphon funktioniert anders als eine klassische Wasserkühlung: Die Flüssigkeit verdampft am CPU-Block, steigt als Dampf zum Radiator auf, kondensiert dort wieder und fließt dann als Flüssigkeit zurück. Das Problem ist, dass dieser Kreislauf ohne Pumpe deutlich träger ist und damit der Wärmeübergang am Verdampfer besonders effizient sein muss, sonst bricht die Leistungsfähigkeit schnell ein.

Der Verdampfer kann nicht einfach mit feinen Mikrokanälen arbeiten, wie bei vielen konventionellen Kühlplatten. Noctua zeigt stattdessen ein Konzept mit gezielt angepasster Oberfläche und Geometrie, weil bei zu langsamer Strömung Mikrostrukturen die Rückführung behindern und das System eher in instabile Betriebszustände geraten kann.

Noctua setzt auf eine "vaporisation-enhancing surface" und eine "optimised evaporator geometry". Dahinter steckt der Versuch, die Oberfläche so zu gestalten, dass Verdampfung an den Hotspots leichter einsetzt, die Flüssigkeit aber nicht unnötig gestaut wird. Der Fokus liegt also nicht nur auf maximaler Oberfläche, sondern auf kontrollierter Benetzung und gezielter Rückführung.

Besonders interessant ist der Ansatz der "luid balancing"-Strategie. Die Schaubilder zeigen, dass Noctua sowohl eine Überflutung des Verdampfers als auch zu wenig Flüssigkeit dort vermeiden muss, weil beides die Leistung verschlechtert: Zu viel Flüssigkeit hemmt den Dampfweg, zu wenig Flüssigkeit verschlechtert die Verdampfung und damit die Wärmeaufnahme.

Noctua spricht von mehr als 400 Verdampfer-Prototypen und 25 Kondensator-Prototypen innerhalb von 12 Monaten,die man entwickelt und getestet hat. Dazu kommen Glasdeckel-Verdampfer und Hochgeschwindigkeitskameras, um das Strömungs- und Verdampfungsverhalten im Detail zu analysieren.

Diese Entwicklungsarbeit ist auch deshalb notwendig, weil ein Thermosiphon im Vergleich zu einer klassischen AIO wesentlich stärker von Materialgeometrie, Füllstand, Entgasung und Einbaulage abhängt. Noctua adressiert das mit optimierten Kondensator-Fin-Strukturen, einem U-Flow-Kondensator mit einseitigem Ein- und Ausgang sowie einem Material mit sehr geringer Permeation, damit möglichst wenig nicht kondensierbare Gase eindringen.

Die Demo auf der Messe zeigt zwei Ryzen 9 9950X3D, jeweils mit 230 W, die einmal durch Thermosiphon und einmal mittels AIO-Kühlung NL-LC1 in Schach gehalten werden. Beides gelingt mit in etwa identischen Temperaturen. Das, was Noctua im vergangenen Jahr mit 100 W zeigte, konnte also auf 230 W ausgebaut werden.

Ziel ist es, in etwa die gleiche Leistung einer AIO-Kühlung abbilden zu können. Allerdings wird der Thermosiphon etwas teurer als eine AIO-Kühlung sein. Ein weiteres Ziel ist, den Betrieb über 10 Jahre sicherstellen zu können. So lange darf keinerlei Luft in den evakuierten Kreislauf eindringen, was auch die recht dicken Schläuche erklärt.

Auch um das Sintern des Verdampfers und die Langlebigkeit des Systems sicherstellen zu können, gibt man sich eben noch mindestens 12 Monate und will vermutlich in Q3 2027 mit dem Thermosiphon auf den Markt.