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Noctua und das US-Unternehmen Carbice haben eine Zusammenarbeit angekündigt. Carbice ist ein Spezialist für thermische Interface-Materialien (TIM) aus vertikal ausgerichteten Kohlenstoff-Nanoröhren. Noctua will diese für den europäischen Markt anbieten und für zukünftige Projekte zusammenarbeiten.

Noctua hebt die Langzeitvorteile der neuen Wärmeleitpads auf Basis der Carbice-Technologie hervor. Während klassische Wärmeleitpasten und viele herkömmliche Wärmeleitpads durch Alterungseffekte wie Pump-Out, Rissbildung oder Delamination mit der Zeit an Leistungsfähigkeit verlieren, sollen die Carbice-Pads ihre Wärmeübertragung über zahlreiche Temperaturzyklen hinweg sogar verbessern. Möglich werde dies durch die verwendeten Kohlenstoff-Nanoröhren, die sich schrittweise an mikroskopische Unebenheiten der Kontaktflächen anpassen. Dadurch sollen die Pads insbesondere für Anwender interessant sein, die eine wartungsfreie und langfristig konstante Kühlleistung wünschen.

Konstruktiv unterscheiden sich die Pads von anderen Graphit- oder Carbonlösungen durch einen Aluminiumträger zwischen den Nanoröhren-Schichten sowie eine schützende Polymerbeschichtung. Dies soll die mechanische Stabilität erhöhen und die Handhabung bei Montage und Demontage erleichtern.

Als erstes Produkt dieser Art plant Noctua das speziell für AMD-Ryzen-Prozessoren ausgelegte NT-CP1 AM5/4. Nach aktuellem Stand soll das Produkt ab September 2026 erhältlich sein. Zum Preis gibt es noch keinerlei Informationen.