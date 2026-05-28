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Nach einer längeren Pause auf dem deutschen Markt meldet sich Scythe mit einem neuen High-End-Luftkühler zurück. Der Magoroku wurde vollständig neu entwickelt und richtet sich an Nutzer, die eine leistungsstarke Kühlung für aktuelle Desktop-Prozessoren suchen. Im Mittelpunkt stehen dabei ein überarbeitetes thermodynamisches Design, hohe Luftförderleistung und eine optimierte Wärmeabfuhr.

Der Kühler setzt auf eine klassische Dual-Tower-Bauweise mit zwei getrennten Lamellenblöcken. Auffällig ist vorwiegend die Konstruktion der geradlinig verlaufenden Heatpipes. Laut Scythe soll diese Anordnung den Wärmetransport beschleunigen und die Abwärme möglichst schnell von der CPU zu den Kühlfinnen leiten. Gleichzeitig wurden die Lamellen so gestaltet, dass Wärme schneller zwischen heißen und kühleren Bereichen verteilt werden kann. Dadurch soll sich ein Hitzestau innerhalb des Kühlkörpers reduzieren lassen.

Für die aktive Kühlung kommen zwei 120-mm-Lüfter vom Typ Wonder Tornado 120 zum Einsatz. Die PWM-gesteuerten Lüfter arbeiten mit Drehzahlen zwischen 300 und 2.000 Umdrehungen pro Minute. Der maximale Luftdurchsatz liegt laut Hersteller bei 60,29 CFM, während der statische Druck bis zu 2,45 mmH₂O erreicht. Das Lüfterdesign nutzt ein angepasstes Verhältnis zwischen Rotorblättern und Nabe, wodurch der Luftstrom verbessert und Verformungen der Rotorblätter reduziert werden sollen. Zusätzlich verbaut Scythe Anti-Vibrations-Pads zur Minimierung von Schwingungen und Geräuschen. Die Lautstärke wird mit maximal 26,88 dBA angegeben.

Die Lüfter lassen sich flexibel in der Höhe verschieben, um auch hohe Arbeitsspeicher-Module unterzubringen. Weiterhin können Anwender bei Bedarf alternative 120-mm-Lüfter montieren. Als Lagertechnik verwendet Scythe ein versiegeltes Precision-FDB-Lager. Auch das Montagesystem wurde überarbeitet. Das neue Hyper Precision Mounting System VII soll einen gleichmäßigen Anpressdruck gewährleisten und gleichzeitig die Installation vereinfachen. Unterstützt werden aktuelle Plattformen wie Intel LGA 1851, LGA 1700 sowie AMD AM5 und AM4.

Der Scythe Magoroku (Test) misst inklusive Lüfter 134 × 142,5 × 154 mm und bringt rund 1.036 g auf die Waage. Scythe plant den Verkaufsstart für Anfang Juni. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro.