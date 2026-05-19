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Arctic hat mit dem TP-4 ein neues Wärmeleitpad in verschiedenen Größen vorgestellt. Das silikonbasierte TP-4 bietet laut Arctic eine geringe Härte bei hoher Wärmeleitfähigkeit. Wärmeleitpads kommen vorwiegend dann zum Einsatz, wenn Höhenunterschiede zwischen Chips ausgeglichen werden müssen.

Die Härte eines elastischen Materials wird mit 50 Shore angegeben. Shore 50 bedeutet, dass das Material eine mittlere Weichheit bzw. mittlere Elastizität hat – weder sehr weich noch hart. Die Betriebstemperatur wird mit -40 bis 200 °C angegeben. Erhältlich sind die Wärmeleitpads in Stärken von 0,5 mm, 1 mm und 1,5 mm.

An dieser Stelle vermerkt der Hersteller, dass je dünner das Pad, desto geringer der Wärmeleitwiderstand. Das TP-4 lässt sich laut Hersteller je nach Anpressdruck auf bis zu 60 % der ursprünglichen Stärke komprimieren. Wegen der geringeren Härte und des niedrigen Kontaktwiderstands lassen sich mehrere Pads flexibel kombinieren, ohne dass dies die Wärmeübertragung beeinträchtigen soll.

Das TP-4 ist ab sofort in den drei Stärken (0,5 mm, 1 mm und 1,5 mm) sowie in den Größen 100 x 100 mm und 120 x 120 mm erhältlich.