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Cooler Master stellt mit der MasterFan-A-Serie die ersten Lüfter vor, deren Rahmen und Rotor mit den Lüfterblättern vollständig aus Aluminium bestehen. Die ebenfalls präsentierte MasterFan-M-Serie verwendet ebenfalls einen Rahmen aus Aluminium, setzt für den Rotor aber weiterhin auf LCP (Liquid Crystal Polymer). Damit erinnern die neuen Lüfter in gewisser Weise an die Alphacool Apex Stealth Metall (Test), die ebenfalls in ihren Eigenschaften vom Metallrahmen profitieren sollen.

Für die MasterFan-A-Serie setzt Cooler Master zudem auf dynamische Gleitlager mit magnetischer Stabilisierung. Die maximale Drehzahl wird vom Hersteller mit 4.000 Umdrehungen pro Minute angegeben. Der maximale Luftstrom wird mit 121,73 CFM angegeben, den statische Druck mit 13,15 mmH₂O. Im Silent-Betrieb werden 2.500 RPM angegeben. Dann soll der Luftstrom bei 76,9 CFM liegen.

Die Dicke des Rahmens liegt bei 30 mm. Die Lüfter der MasterFan-M-Serie sind in den Größen 120 und 140 mm erhältlich. Auch eine RGB-Beleuchtung gibt es. Alle diese Daten gelten sowohl für die MasterFan-A- wie auch die MasterFan-M-Serie. Einziger Unterschied ist der Rotor aus Aluminium für die MasterFan-A-Serie.

Die beiden neuen Lüfterserien sind in jeweils zwei Größen ab sofort erhältlich. Die Preise gibt Cooler Master wie folgt an: