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In Zusammenarbeit mit Silentware suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers ausführlich mit ihrer eigenen Hardware testen und einen ausführlichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des Silentware Titan. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken CPU-Kühler, der als Dual-Tower-Modell ausgelegt und mit zwei 120-mm-Lüftern für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 265 W freigegeben ist. Damit zielt der Kühler auf aktuelle Gaming- und Arbeitsrechner ab, in denen auch stärkere CPUs eingesetzt werden.

Der Silentware Titan setzt auf zwei Kühltürme, sechs vernickelte Kupfer-Heatpipes mit jeweils 6 mm Durchmesser und eine ebenfalls vernickelte Bodenplatte. Die beiden mitgelieferten 120-mm-Lüfter arbeiten mit Hydro-Lagern und werden per 4-Pin-PWM-Anschluss direkt über das Mainboard geregelt. Der Drehzahlbereich reicht laut Hersteller von 0 bis 1.600 U/min. Beim Luftdurchsatz nennt Silentware bis zu 70,5 CFM, bzw. 119,85 m³/h, der statische Druck liegt bei 1,74 mmH₂O. Die maximale Lautstärke wird mit leisen 27 dB(A) angegeben.

Optisch bleibt der Titan nicht schlicht. Silentware stattet ihn mit einer A-RGB-Beleuchtung aus. Sie wird über einen standardisierten 3-Pin-Anschluss mit dem Mainboard verbunden und kann damit in vorhandene Beleuchtungsumgebungen eingebunden werden. Die Wärmeleitpaste befindet sich bereits im Lieferumfang.

Bei der Kompatibilität deckt der Silentware Titan aktuelle und weitverbreitete Plattformen von AMD und Intel ab. Unterstützt werden auf AMD-Seite AM5 und AM4, bei Intel LGA 1851, LGA 1700 sowie LGA 1200 und LGA 115x. Mit Abmessungen von 125 x 137 x 157 mm inklusive Lüftern bleibt der Kühler trotz Dual-Tower-Aufbau noch in vielen gängigen Midi-Towern nutzbar. Das Gesamtgewicht liegt bei 1.036 g, der reine Kühlkörper kommt auf 732 g.

Spezifikationen Kühlername Silentware Titan Kaufpreis ca. 45 Euro Homepage silentware.eu Kühlertyp Dual-Tower-Kühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße (mit Lüftern) 125 x 137 x 157 mm (B x T x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs Stück (Ø 6 mm) Serienbelüftung 2x 20x120x25mm mit Hydro-Lager, 0 – 1.600 U/min (± 10%) Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x



Letztlich positioniert sich der Silentware Titan als kräftiger Dual-Tower-Kühler mit zwei PWM-Lüftern, A-RGB-Beleuchtung und breiter Sockelunterstützung. Interessant ist vorrangig die Kombination aus 265-W-TDP-Angabe, zwei 120-mm-Lüftern und einer Bauhöhe von 157 mm. Drei Hardwareluxx-Leser dürfen den Kühler nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf Herz und Nieren testen. Regulär kostet der Tower-Kühler knapp 45 Euro. Wir starten hierfür in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 07. Juni ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Silentware!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 07. Juni 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 08. Juni 2026

Testzeitraum bis 12. Juli 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von United Gamers Group sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum