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Womöglich nicht ganz zufällig veröffentlichte Noctua Ende April einen Blog-Post, der sich mit dem Thema der anderen Farbvarianten der Lüfter beschäftigt. Neben der ikonischen braunen Variante gibt es von den Lüftern von Noctua auch häufig die schwarzen chromax.black-Modelle. Diese erscheinen aber meist mit einem deutlichen zeitlichen Abstand zu den originalen Lüftern.

Im Vorfeld der Computex Anfang Juni veröffentlichte Noctua über diverse Social-Media-Kanäle (zum Beispiel X) eine Vorschau auf ein neues Produkt, welches man dann vermutlich auf der Messe offiziell vorstellen wird.

Dabei handelt es sich offenbar um den chromax.black NF-A12x25 G2 PWM, also die schwarze Variante des beliebten 120‑mm‑Lüfters. Dieser würde dann rund ein Jahr nach dem NF-A12x25 G2 PWM (Test) präsentiert werden. Ab wann der Lüfter in der schwarzen Variante dann auch tatsächlich erhältlich sein wird, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Zur Computex werden wir sicherlich weitere Informationen dazu haben.

Noctua begründet die oft deutlich spätere Veröffentlichung der schwarzen chromax.black-Lüfter damit, dass sich die Farbgebung nicht einfach per zusätzlichem Farbstoff umsetzen lasse, sondern das komplette Fertigungs- und Validierungsverfahren beeinflusse. Insbesondere bei den hochpräzisen Lüftern mit sehr engen Toleranzen und Sterrox-LCP-Material verändern schwarze Pigmente auf Basis von Carbon Black das Fließ-, Kühl- und Kristallisationsverhalten des Kunststoffs erheblich stärker als die klassischen beige-braunen Pigmente. Dadurch müssen Spritzgusswerkzeuge und Produktionsparameter erneut angepasst und teilweise sogar komplett neu entwickelt werden, um die minimale Distanz zwischen Rotor und Rahmen zuverlässig einzuhalten.

Noctua startet die Entwicklung der schwarzen Varianten deshalb erst, wenn die Serienfertigung der Standardmodelle stabil läuft, um zusätzliche Kosten und Risiken zu vermeiden. Hinzu kommen umfangreiche Langzeit- und Hochtemperaturtests, die für jede Farbvariante erneut durchgeführt werden müssen und allein mehrere Monate dauern. Laut Noctua entsteht dadurch selbst im Idealfall ein Zeitversatz von mindestens etwa sechs Monaten, während zusätzliche Optimierungsschleifen die Verzögerung auch auf rund ein Jahr oder mehr erhöhen können.