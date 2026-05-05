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Mit dem Dark Rock Pro 6 und dem Dark Rock 6 stellt der deutsche Hersteller be quiet! zwei neue High-End-Luftkühler vor, die auf eine Kombination aus hoher Kühlleistung, verbesserter Kompatibilität und möglichst leisem Betrieb ausgelegt sind. Beide Modelle setzen auf ein überarbeitetes Design sowie optimierte Kühlstrukturen.

Der Dark Rock Pro 6 richtet sich an leistungsstarke Systeme. Technisch basiert der Kühler auf einem massiven Kühlkörper mit sieben Heatpipes, die für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgen wollen. Ergänzt wird das System durch zwei Silent-Wings-PWM-Lüfter mit 135 mm und 120 mm Durchmesser, die einen gleichmäßigen Luftstrom bei niedriger Geräuschentwicklung erzeugen sollen. Eine Besonderheit ist dabei der integrierte Hardware-Schalter, über den zwischen einem Leistungsmodus und einem semi-passiven Modus gewechselt werden kann. Im letzteren Fall stoppen die Lüfter bei niedriger Auslastung vollständig, solange das PWM-Signal unterhalb von 40 % bleibt.

Die Konstruktion wurde zudem auf eine bessere Integration in bestehende Systeme ausgelegt. Ein höhenverstellbarer Frontlüfter mit Schienensystem sowie Aussparungen im Kühlkörper sollen die Kompatibilität mit RAM-Modulen und Spannungswandlerkühlern auf dem Mainboard verbessern. Die vernickelte Kontaktfläche ermöglicht den Einsatz von Flüssigmetall-Wärmeleitmitteln, während die schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln die Wärmeverteilung verbessern will und gleichzeitig als Schutzschicht dient.

Der Dark Rock 6 verfolgt ein ähnliches Konzept, setzt jedoch auf ein kompakteres Design. Er verfügt über sechs Heatpipes und einen einzelnen 135-mm-Silent-Wings-Lüfter. Auch hier ist ein Umschalter für den semi-passiven Betrieb integriert, der einen lautlosen Betrieb unter geringer Last ermöglicht. Das asymmetrische Layout des Kühlers will dafür sorgen, dass umliegende Komponenten wie Arbeitsspeicher oder VRM-Kühler nicht blockiert werden, was den Einbau in unterschiedlichen Gehäusen erleichtern kann.

Beide Modelle nutzen dabei ein vereinfachtes Montagesystem, das die Installation des Kühlkörpers und der Lüfter erleichtern soll. Ergänzt wird das Design durch eine magnetische Abdeckung mit Aluminiumoberfläche, die sowohl funktionale als auch optische Aspekte berücksichtigen will.

Die neuen Kühler sind ab dem 19. Mai 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim Dark Rock Pro 6 bei 109,90 Euro und beim Dark Rock 6 bei 89,90 Euro.