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OpenFAN ist ein Open-Hardware-Controller auf einer kompakten Platine (72 × 55 × 15 mm) und lässt sich über USB-C an jeden Rechner anschließen. Er ermöglicht die individuelle Steuerung von bis zu zehn 12-V-PWM-Lüftern unter Windows, Linux und macOS gleichermaßen. Die Controller etablierter Hersteller können in der Regel nur maximal acht Lüfter einzeln ansteuern und sind oftmals an die entsprechende Software gebunden.

Der Controller kann über die quelloffene OpenFAN-Software gesteuert werden, wobei beliebig viele eigene Lüfterkurven hinterlegt und eingestellt werden können. Zusätzlich bietet sie eine integrierte API-Schnittstelle zur Integration in eigene Tools, bzw. zum Monitoring oder der Kontrolle an – auch remote über das Netzwerk. Somit ist der Controller zum Beispiel auch für Serverschränke ohne direkten Zugriff geeignet. Ein optionaler I2C/1-Wire-Header (ab Werk nicht bestückt) eröffnet zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten für Maker-Projekte.

Besonders interessant ist die Unterscheidung zwischen klassischer PWM-Steuerung und dem fortgeschrittenen RPM-Modus: Im RPM-Modus hält ein integrierter PID-Regler den Lüfter exakt auf der eingestellten Drehzahl – unabhängig von Lastschwankungen. Das ist bei herkömmlichen Fan-Headern am Mainboard so nicht möglich und macht den OpenFAN vorrangig für Nutzer attraktiv, die leise, stabile Kühlprofile anstreben.

Der Controller wurde vom Entwickler Sasa Karanovic Ende 2023 bewusst als offenes Projekt entwickelt, sodass man sich mit den entsprechenden Bauteilen den Controller selbst zusammenstellen kann. Ein entsprechendes Video als Anleitung dazu findet sich auf YouTube. Alle Hardware-Designdateien, Firmware und die Steuerungs-API liegen öffentlich auf GitHub. Wer möchte, druckt das passende Gehäuse gleich selbst aus – STL-Dateien und STEP-Files für eigene Konstruktionen sind ebenfalls im Repository enthalten. Für Nutzer der beliebten Fan-Control-Software gibt es zudem ein fertiges Plug-in, das OpenFAN nahtlos einbindet.

Wer den Controller lieber bestellen möchte, kann dies für aktuell 51,95 Euro auf der Webseite des Entwicklers tun. Dort gibt es auch weitere ähnliche Projekte wie einen OpenFAN Micro für nur einen einzelnen Anschluss oder eine OpenLED als Smart-Home-LED-Controller.