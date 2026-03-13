Werbung

Alphacool erweitert seine Apex Stealth Metall Lüfter um neue 140-mm-Modelle. Kernmerkmal der neuen Modelle ist ein massiver Rahmen aus Zinkdruckguss, der dem 140-mm-Lüfter eine hohe Stabilität verleihen soll. Der Lüfter misst insgesamt 140 × 140 × 25 Millimeter und bringt rund 370 g auf die Waage.

Die eigentliche Lüftereinheit ist dabei vollständig vom Metallrahmen entkoppelt. Zwischen Rahmen und Rotor befindet sich ein spezielles Dämpfungssystem, das Vibrationen absorbieren und damit die Geräuschentwicklung reduzieren soll. Der Impeller ist von einem geschlossenen Ring umgeben, der zudem das Flattern der Rotorblätter bei hohen Drehzahlen verhindern soll. Dadurch soll der Luftstrom stabil bleiben, während gleichzeitig zusätzliche Geräusche reduziert werden können. Diese Konstruktion möchte sich insbesondere bei höheren Drehzahlen positiv auf Laufruhe und Effizienz auswirken.

Der Lüfter wird über einen 4-Pin-PWM-Anschluss gesteuert und deckt einen Drehzahlbereich von etwa 300 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute ab. Die minimale Anlaufgeschwindigkeit liegt bei rund 300 Umdrehungen pro Minute. Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 75,12 CFM und einem statischen Druck von 2,36 mmH₂O ist der Lüfter sowohl für Radiatoren als auch für klassische Gehäusebelüftung ausgelegt. Damit eignet er sich als Allroundlösung für Systeme, in denen sowohl ein hoher Luftstrom als auch Druckleistung erforderlich sind, etwa bei dichten Radiatorfinnen oder eingeschränkten Airflow-Konfigurationen.

Im Inneren arbeitet ein sechs­poliger Motor in Kombination mit einem Gleitlager. Diese Bauweise soll eine besonders ruhige Rotation ermöglichen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Die vom Hersteller angegebene MTBF liegt bei rund 100.000 Stunden. Die maximale Lautstärke wird mit 32,8 dBA angegeben.

Zusätzlich verfügt der Apex Stealth über adressierbare RGB-Beleuchtung, die in den Rahmen integriert ist. Die Beleuchtung lässt sich in bestehende aRGB-Systeme integrieren und sorgt für visuelle Effekte entlang der geschwungenen Rahmenstruktur. Mehrere Lüfter können über Daisy-Chain-Verbindungen direkt miteinander verbunden werden, wodurch sich sowohl Strom- als auch Beleuchtungskabel in Reihe schalten lassen.

Zur Vereinfachung des Kabelmanagements können Leitungen in den Ecken des Rahmens geführt und teilweise verborgen werden. Im Lieferumfang befindet sich außerdem ein 50 cm langes PWM-Verlängerungskabel. Die Kabellängen für PWM und aRGB betragen jeweils rund 40 mm, während die Daisy-Chain-Verbindung etwa 110 Millimeter misst.

Der Apex Stealth Metall 140-mm-Lüfter ist ab sofort bei Alphacool zu haben. Preislich bewegt sich der Lüfter je nach Modell zwischen 32,97 Euro und 34,97 Euro.