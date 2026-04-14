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In Zusammenarbeit mit Scythe suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers ausführlich mit ihrer eigenen Hardware testen und einen ausführlichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Scythe Magoroku SCMR-1000. Dabei handelt es sich um einen massiven Dual-Tower-CPU-Kühler, der klar auf leistungsstarke Gaming- und Workstation-Systeme zielt und dafür auf zwei 120-mm-Lüfter im Push/Pull-Betrieb setzt. Mit 134 x 142,5 x 155 mm und einem Gewicht von 1.036 g bringt der Kühler ordentlich Material über dem Sockel unter, bleibt mit 155 mm Bauhöhe aber noch in vielen gängigen Mid-Tower-Gehäusen kompatibel. Sechs 6-mm-Heatpipes führen die Abwärme von der Bodenplatte in die beiden dicht bestückten Lamellentürme, sodass selbst aktuelle High-End-CPUs ausreichend gekühlt werden können.

Ab Werk liefert Scythe den Magoroku mit zwei Wonder-Tornado-Lüftern mit jeweils 120 mm aus, die mit 350 bis 2.000 U/min per PWM geregelt werden und je nach Drehzahl zwischen 7,68 und 60,29 CFM Luftdurchsatz sowie bis zu 2,45 mmH₂O statischen Druck erreichen. Die Lautstärke gibt Scythe mit bis zu 26,88 dB(A) an, womit der CPU-Kühler äußerst laufruhig zu Werke geht. Gesteuert werden die beiden Rotoren über einen 4-Pin-PWM-Anschluss bei 12 V und 0,15 A. Damit lässt sich der Kühler im Idle sehr leise betreiben, während unter Last genug Luft bewegt wird, um den doppelten Kühlkörper zu versorgen.

Bei der Kompatibilität deckt der Scythe Magoroku SCMR-1000 alle aktuellen Sockel von Intel und AMD ab: LGA 1851, 1700, 115x und LGA 1200 sowie AMD AM5 und AM4. Praktisch ist dabei, dass sich die Lüfterhöhe anpassen lässt und laut Spezifikation für RAM-Module mit einer Bauhöhe von bis zu 57 mm freigegeben ist – hohe Heatspreader sollten also in vielen Konfigurationen kein Problem darstellen.

Spezifikationen Kühlername Scythe Magoroku SCMR-1000 Kaufpreis ca. 40 Euro Homepage www.scytheus.com Kühlertyp Dual-Tower-Kühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße (mit Lüftern) 134 x 142,5 x 155 mm (B x T x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs Stück (Ø 6 mm) Serienbelüftung 2x Wonder Tornado 120 PWM, 350 – 2.000 U/min (± 10%) Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x



Letztlich positioniert sich der Scythe Magoroku SCMR-1000 damit als kräftiger Dual-Tower mit starker Lüfterausstattung, moderater Bauhöhe und breiter Sockelunterstützung. Preislich werden rund 40 Euro anvisiert. Drei Hardwareluxx-Leser dürfen ihn nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf Herz und Nieren testen. Wir starten hierfür in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 26. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Scythe!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. April 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. April 2026

Testzeitraum bis 31. Mai 2026

Kleingedrucktes: