Mit dem Freezer 4U-OneX erweitert Arctic die Freezer-4U-Serie um einen Serverkühler, der speziell für moderne Rechenzentrumsanforderungen ausgelegt ist und nun auch AmpereOne-Prozessoren auf dem LGA5964-Sockel unterstützt. Der Kühler adressiert damit eine wachsende Plattform im Serverumfeld, die auf hohe Kernzahlen und kontinuierliche Auslastung ausgelegt ist.

Der Freezer 4U-OneX setzt auf einen Single-Tower-Aufbau mit Push-Pull-Lüfterkonfiguration. Zwei 120-mm-PWM-Lüfter sollen gemeinsam für einen hohen Luftdurchsatz und einen erhöhten statischen Druck sorgen, was insbesondere in dicht bestückten Servergehäusen von Vorteil sein kann. Jeder Lüfter erreicht bis zu 81 CFM und nutzt doppelte Kugellager, die für einen dauerhaften 24/7-Betrieb konzipiert sind. Durch die redundante Auslegung mit zwei Lüftern bleibt die Kühlleistung auch bei Ausfall eines Lüfters erhalten.

Die Bauhöhe von 151 mm erlaubt den Einsatz in Standard-4U-Servergehäusen. Gleichzeitig bietet der Kühler mit einem RAM-Freiraum von 53 mm ausreichend Platz für Speichermodule mit moderaten Heatspreadern. Der Kühlkörper selbst besteht aus 57 Aluminiumfinnen und acht 6-mm-Heatpipes, die die Wärme effizient von der Kontaktfläche in den Lamellenblock ableiten sollen.

Für die Kontaktfläche wurde eine speziell angepasste Kupferbasis entwickelt, die sowohl den Prozessor-Die als auch den umliegenden Heatspreader effektiv abdecken soll. Um eine gleichmäßige und vollständige Wärmeübertragung sicherzustellen, liegen dem Freezer 4U-OneX neben der MX-7-Wärmeleitpaste auch zusätzliche Wärmeleitpads für den Bereich des integrierten Heatspreaders bei. Diese Kombination soll thermische Übergangswiderstände reduzieren und für eine konstante Kühlleistung auch unter hoher Dauerlast sorgen.

Der Kühler ist für den Einsatz in Betriebsumgebungen mit Temperaturen von 0 bis 40 °C ausgelegt und bringt ein Gesamtgewicht von rund 1,48 kg auf die Waage. Die Lüfter arbeiten in einem Drehzahlbereich von 400 bis 3.300 Umdrehungen pro Minute und werden per PWM geregelt. Der Anschluss erfolgt über standardisierte 4-Pin-Steckverbinder, was die Integration in bestehende Serverplattformen erleichtert.

Der Arctic Freezer 4U-OneX ist ab sofort zu einer UVP von 79,99 Euro zu haben, gerade auch für 58,99 Euro im Aktionspreis.