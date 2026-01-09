Werbung

Der Trend hin zu größeren Displays hält im Kühlungssegment an. Bei Thermaltake macht er sich nicht nur bei der AiO-Kühlung ST360 Ultra ARGB, sondern auch beim Lüfter Ultrafan 120 EX RGB bemerkbar. Und wenn neue Thermaltake-Lüfter mal kein Display haben, dann fallen sie zumindest durch Unendlichkeitsspiegel und intensive A-RGB-Beleuchtung auf.

Das und wie man Lüfter mit einem Display aufwerten kann, hat zuerst Lian Li mit seinen LCD-Lüftern wie dem Uni Fan TL LCD Wireless 120 gezeigt. Während Lian Li das Display in die Lüfternabe integriert, wählt Thermaltake beim Ultrafan 120 EX RGB einen anderen Weg: Das Display wandert an eine Seite des Lüfterrahmens. Das hat den Vorteil, dass es deutlich größer ausfallen kann. Während Lian Li 1,6- oder 1,8-Zoll-LCDs verbaut, bringt Thermaltake so ein 4-Zoll-Display mit 1.020 x 240 Pixeln unter. Nachteilig ist, dass man die Lüfterseite nicht bei jedem Lüfterplatz gut einsehen kann. An einem Deckelradiator dürften die Ultrafan 120 EX RGB aber beispielsweise sehr gut zur Geltung kommen.

Anpassungen am Display und an der Beleuchtung sind über die TT-RGB-Plus-3.0-Software möglich. Mehrere Ultrafan 120 EX RGB können einfach magnetisch gekoppelt werden.

Thermaltake zieht auch bei einem anderen Trend nach und zeigt mit dem SWAFAN 360 UNIFY ARGB einen Single-Frame-Lüfter. Dabei sitzen die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern in einem gemeinsamen Lüfterrahmen. Das erleichtert Montage und Verkabelung und kommt auch der Optik zugute. So konnte Thermaltake seitlich einen durchgehenden Unendlichkeitsspiegel realisieren. Auch die Lüfternaben zeigen Infinity Mirrors.

Wer ähnlich auffällig gestaltete Einzellüfter sucht, wird bei den SWAFAN 120/140 EX Infinity ARGB fündig. Sie bieten ebenfalls den Dual-Infinity-Mirror-Look. Je Lüfter werden 32 A-RGB-LEDs verbaut. Mehrere dieser Lüfter können einfach magnetisch durch MagForce 2.0 gekoppelt werden. Bei den Lüftern CT120, bzw. 140 EX Infinity ARGB werden nur jeweils neun A-RGB-LEDs verbaut. MagForce 2.0 wird aber ebenfalls unterstützt. Die WF120 EX ARGB fallen durch integrierte Holzakzente auf.

Die AiO-Kühlung ST360 Ultra ARGB fällt schließlich vor allem durch das große 7-Zoll-Display auf. Damit erreicht Thermaltake praktisch die Displaydiagonale eines kleinen Tablets. Das Display wird magnetisch auf dem Pumpendeckel befestigt. Es löst mit 1.024 x 600 Pixeln auf. Am 360-mm-Radiator sitzt ein Single-Frame-A-RGB-Lüfter.

Zu den Preisen und der Verfügbarkeit der neuen Thermaltake-Produkte haben wir noch keine Informationen.