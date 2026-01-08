Werbung

Neben einem ganzen Schwung neuer Gehäuse und einer neuen Netzteilserie stellt Cooler Master zur CES neue Kühllösungen vor. Darunter sind mehrere Luftkühler wie der V8 ACE 3DHP, aber auch AiO-Kühlungen wie die MasterLiquid-Atmos-II-Stealth-Serie und die MasterLiquid-Core-Nex-Digital-Serie. Dazu kommen neue Flaggschiff-Lüfter mit Aluminiumrahmen.

Der V8 Ace 3DHP präsentiert sich als Luftkühler mit besonderer Optik. Cooler Master greift dabei (wie auch schon bei früheren Modellen) an der Kühlerabdeckung den Look eines V8-Motors auf. 3DHP steht für ein Heatpipe-Layout, bei dem die Abwärme effektiver an die Kühlrippen verteilt werden soll. Eine zusätzliche Kupferschicht am Boden soll unterschiedliche CPU-Heatspreader ausgleichen und dafür sorgen, dass der Kühler auf AMD- und Intel-Prozessoren gleichermaßen überzeugt. Den V8 Ace 3DHP gibt es in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante.

Optisch bodenständiger ist der Single-Towerkühler Hyper 812. Er wird mit zwei LCP-Lüftern (bei denen besteht der Rotor aus Flüssigkristallpolymer) bestückt. Super Conductive Heat Pipes sollen die Wärmeabfuhr verbessern. Als weitere Luftkühler sind der Hyper 622 Lite und der Hyper 212 Lite zu sehen.

Bei den AiO-Kühlungen fällt die MasterLiquid Core LCD-Serie besonders ins Auge. Das liegt vor allem am 6-Zoll-IPS-Display und den A-RGB-Lüftern. Über die Cooler-Master-Software lässt sich der Displayinhalt festlegen. Vormontierte Lüfter, eine optimierte Verkabelung und voraufgetragene Wärmeleitpaste sorgen für Nutzerfreundlichkeit.

Die Atmos-II-Stealth-Serie erlaubt durch ihre FreeForm‑2.0-Pumpenabdeckungen ein leichtes Tauschen der Pumpenkappen. Dafür werden ganz unterschiedliche Kits mit Display, Pixel-LEDs oder VRM-Lüfter angeboten. Bei den Lüftern setzt Cooler Master auf unbeleuchtete Mobius 120 Black. Weil die Pumpe sehr kompakt gestaltet wurde, ist diese AiO-Kühlung optisch erst einmal sehr dezent.

Die MasterLiquid-Core-Nex-Digital-Serie soll hingegen wieder auffallen. Die sechseckige Pumpenabdeckung informiert in Echtzeit über Systemdaten und zeigt einen äußeren Leuchtring. Auch die Lüfter werden beleuchtet.

Mit der MasterFan A- und der -M-Serie gibt es auch neue Lüfter. Beide sollen durch einen Aluminiumlüfterrahmen besonders stabil und wertig wirken. Der MasterFan A120 erreicht eine extreme Maximaldrehzahl von 4.000 U/min. Die MasterFan-M-Serie zeigen sich mit ziemlich dezenter A-RGB-Beleuchtung an der Lüfternabe. Bei ihnen kommt ein magnetisches dynamisches Lager (MDB) zum Einsatz.