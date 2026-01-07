Werbung

Mit Sudokoo haben wir in Las Vegas ein Unternehmen aus Singapur besucht, das erstmalig auf der CES ausstellt. Man zeigt AiO-Kühlungen und Luftkühler, die sich an Enthusiasten, Creators und professionelle Nutzer richten sollen. Dabei verfolgt Sudokoo laut eigener Aussage einen Engineering-First-Ansatz.

AiO-Kühlungen mit unterschiedlichen Displayformaten

Zu den auffälligsten Produkten gehört die AETHERFLEX 360, eine AiO-Kühlung mit 4,5 Zoll großem LCD. Das löst mit 854 x 480 Pixeln auf und zeigt CPU- und GPU-Daten sowie die Lüfterdrehzahl an. Dieses Display wird magnetisch montiert und kann in vier Richtungen gedreht werden. Die Ausrichtung des Displayinhalts kann auch über die MasterCraft-Software angepasst werden. Die ermöglicht auch die Einbindung von Bildern, Animationen und Videos. Sudokoo verzichtet auf A-RGB-Lüfter, dafür sitzen A-RGB-LEDs an der Seite des Radiators. Die AETHERFLEX 360 soll für CPUs mit bis zu 320 W TDP geeignet sein. Sudokoo sichert einen dreijährigen Garantiezeitraum zu.

Neben der AETHERFLEX 360 konnten wir noch weitere Sudokoo-AiO-Kühlungen in Augenschein nehmen. Die PROTEUS 420 ist ein großes 420-mm-Modell, das mit 30 mm dicken 140-mm-Lüftern bestückt wird. Auf der Pumpe sitzt ein kompakteres, quadratisches 3,4-Zoll-Display. Das löst mit 480 x 480 Pixeln auf und kann ebenfalls Systemdaten, Bilder, Animationen oder Videos anzeigen. Der Linker Hub ist eine Box mit Drehregler und kleinem Display, mit dem die Drehzahl von Pumpe und verschiedenen Lüftern sowie die Beleuchtung an der Radiatorseite gesteuert werden kann. Als kleineres Geschwistermodell gibt es die PROTEUS 360. Beide Modelle werden von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt.

Auch die ENERGLO 360 bietet ein Display. Bei diesem Modell ist es für die Anzeige von CPU-Temperatur, Auslastung, Frequenz und Leistungsaufnahme zuständig. Ein A-RGB-Indikator kann vor hohen Temperaturen warnen.

Ganz unterschiedlich ausgelegte Luftkühler

Luftkühler hat Sudokoo ebenfalls im Programm. Der SK700V MACH sticht mit seinem Display heraus. Es informiert in Echtzeit über CPU-Daten. Sieben 6-mm-Heatpipes und ein 120-mm-Lüfter mit einem Drehzahlbereich von 500 bis 3.000 U/min sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Dabei ist dieser Kühler für AMD AM5 und Intel LGA 1851, 1700, 1200 und 115x geeignet.

Der ST720 ist hingegen ein Luftkühler für 4U-Server. Das Dual-Towermodell wurde für AMDs Threadripper- und Epyc-CPUs entwickelt und lässt sich auf Sockel SP3, SP6, TR4 und TR5 montieren. Die beiden 120-mm-Lüfter laufen maximal mit 2.450 bzw. 2.550 U/min. Sudokoo gibt eine extrem hoch wirkende maximale TDP von 750 W an.

Auch ein Top-Blow-Kühler fehlt nicht: Der SK600 VC ist nur 77 mm hoch. Sein 120-mm-Lüfter läuft mit 500 bis 2.200 U/min.