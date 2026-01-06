Werbung

Bei XPG selbst konnten wir auf der CES deren Produktneuheiten für den Consumer-Markt anschauen. Mit dabei hatte das Unternehmen das eindrucksvolle DOCK-Gehäuse im Open-Frame-Design, das INVADER-X-ELITE-Gehäuse im geschlossenen Format, ferner die LEVANTE VIEW PRO 360 AIO-Wasserkühlung mit großem Display, die HURRICANE-CLIP-Lüfter und zwei CPU-Luftkühler für den Sockel LGA1851 und Sockel AM5.

Anfangen möchten wir direkt mit dem Highlight, nämlich mit dem DOCK-Gehäuse. Es handelt sich um ein hochmodulares Open-Frame-Gehäuse, das individuell auf die eigenen Wünsche hin angepasst werden kann. Sämtliche Komponenten lassen sich vertikal, horizontal und auch über Eck platzieren. Auf diese Weise können die PC-Komponenten schön in Szene gesetzt werden.

Mit dem ebenfalls ausgestellten INVADER X ELITE wurde ein klassisches Gehäuse mit modernen Features vorgestellt. Durch das von XPG genannte "Ocean View"-Feature bietet das INVADER X ELITE durch ein rahmenloses Glas-Design einen Einblick von drei Seiten in das Gehäuse. Durch die Dual-Chamber-Bauweise ist das Gehäuse bestens für Selbstbastler geeignet und unterstützt sogar offiziell die BTF-Mainboards von ASUS. Ab Werk sind zwei ARGB- und drei Reverse-ARGB-Lüfter installiert.

Im Gehäuse selbst steckten auch die LANCER-CUDIMM-RGB-Module von XPG drin, die bis auf 9.200 MT/s (DDR5-9200) kommen und eine Speicherkapazität von 24 GB pro Modul bieten. Als SSD hingegen war die MARS 980 PRO verbaut. Eine Gen5-SSD mit PCIe-5.0-x4-Interface, die laut XPG bis auf 14.000 MB/s lesend und 13.000 MB/s schreibend kommt.

Links neben dem INVADER X ELITE wurde mit dem RIFT R27F6 ein 27-Zoll-IPS-Monitor präsentiert, der jedoch lediglich mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst, aber dafür immerhin auf 165 Hz an Bildwiederholrate kommt. Das Panel soll 99% sRGB und eine Reaktionsszeit von 1 ms erreichen. Zudem wird Adaptive Sync unterstützt. Die SORCERER-MINI-Tastatur ist wirklich sehr kompakt und entspricht dem 65%-Formfaktor. Es kommen eigene, mechanische XPG-Red-Switches zum Einsatz. Mit dem FRONTLINE XL XTREME SAGA 05/06 stellt XPG auch ein rotes Headset in Aussicht.

Kühlung: AIO, Lüfter und CPU-Kühler

Kommen wir nun zu den Kühlungs-Komponenten. Als Aushängeschild wurde die LEVANTE VIEW PRO 360 als AIO-Wasserkühlung ausgestellt. Nicht ist sie nur durch den 360er-Radiator mit bis zu 340 W sehr leistungsstark, sondern bringt auch noch ein 6,7 Zoll großes Curved-LCD mit, das sich mittels der XPG-PRIME-Software auf die eigenen Wünsche hin anpassen lässt. Kompatibel ist die LEVANTE VIEW PRO 360 mit Intels Sockel LGA1851 und mit AMDs Sockel AM5. Die drei 120-mm-ARGB-Lüfter gehören mit zum Lieferumfang.

Mit dem HURRICANE CLIP gibt es von XPG auch einzelne ARGB-Lüfter, die im modernen Zeitalter per Daisy-Chain-Verfahren miteinander verbunden werden können und somit eine Einheit bilden. Die Lüfter sollen weniger als 23 dBA an Geräuschkulisse erzeugen.

Auch der große MAESTRO VIEW 62DA bietet als CPU-Luftkühler im Dual-Tower-Format ein LC-Display. Die sechs verbauten Heatpipes nehmen direkten Kontakt mit dem Heatspreader der CPU auf und sollen die Abwärme laut XPG besonders gut ableiten. Genannt werden bis zu 250 W. Unterstützt werden auch in diesem Fall die Sockel LGA1851 und AM5.

Der kleinere INFINITY 42SA bringt zwar kein Display mit, dafür jedoch eine INFINITY-Spiegeloptik. Der INFINITY 42SA ist ein Single-Tower-Kühler und hat vier Heatpipes erhalten, die ebenfalls direkten Kontakt zur CPU aufnehmen. Bis zu 200 Watt soll der Kühler problemlos abführen können. Mit zum Lieferumfang zählt der 120-mm-ARGB-Lüfter.