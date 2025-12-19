Werbung

ASUS hat mit dem ProArt PF120 einen neuen 120-mm-Gehäuselüfter vorgestellt, der auf hohe statische Druckwerte, hohen Luftdurchsatz und eine kontrollierte Geräuschentwicklung ausgelegt ist. Der Lüfter verzichtet bewusst auf RGB-Beleuchtung und richtet sich mit seinem zurückhaltenden Design an minimalistische Systeme sowie an Anwender, die Wert auf funktionale Kühlleistung legen.

Bei einer maximalen Drehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute erreicht der ProArt PF120 einen statischen Druck von 7,3 mmH₂O und einen Luftdurchsatz von 104,8 cfm. Damit eignet er sich nicht nur für den Einsatz als Gehäuselüfter, sondern auch für Radiatoren.

Technisch basiert der ProArt PF120 auf Lüfterblättern aus Flüssigkristallpolymer. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Stabilität, geringe thermische Ausdehnung und gute Dämpfungseigenschaften aus. Dadurch können laut ASUS sehr enge Fertigungstoleranzen realisiert werden. So beträgt der Abstand zwischen Lüfterblatt und Rahmen beim ProArt PF120 nur rund 0,5 mm, was Turbulenzen reduzieren und gleichzeitig die Effizienz steigern soll.

Der Motor ist als dreiphasiges Sechs-Pol-Design ausgeführt und arbeitet mit einer vergleichsweise niedrigen Betriebsfrequenz, um Vibrationen und Laufgeräusche zu minimieren. Das Lagergehäuse besteht dabei vollständig aus Messing, kombiniert mit einem Stahlkern im Motor und einem temperaturstabilen LCP-Rahmen. Als Lager kommt ein Fluid-Dynamic-Bearing zum Einsatz, das auf eine lange Lebensdauer und gleichmäßigen Lauf ausgelegt ist. Mit einer Rahmenstärke von 28 Millimetern fällt der ProArt PF120 dünner aus als andere Hochleistungsmodelle dieser Drehzahlklasse.

Zur Vereinfachung der Installation setzt ASUS auf ein integriertes Daisy-Chain-System. Benachbarte Lüfter lassen sich damit direkt miteinander verbinden, wobei das Stecksystem sowohl der mechanischen Fixierung als auch der Weiterleitung von Strom- und Steuersignalen dient. Dadurch kann sich der Verkabelungsaufwand im Gehäuse reduzieren. Im Dreierset ist zusätzlich ein in das Kabel integrierter Drehzahlwahlschalter enthalten, mit dem feste Stufen von 1400, 2200 oder 3000 Umdrehungen pro Minute gewählt werden können.

Der ProArt PF120 kommt in schwarzer und weißer Ausführung auf den Markt.