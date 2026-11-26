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Mit dem EdgeComp MT-U325 stellt Biostar ein kompaktes Edge-AI-System auf Basis von Intels Panther-Lake-Architektur vor. Der Rechner ist für Systemintegratoren und Gerätehersteller gedacht. Er bietet bis zu 90 TOPS KI-Leistung, kann vier Displays ansteuern und lässt sich per M.2-Modul um 4G/5G erweitern. Das alles steckt in einem Gehäuse mit nur 1,7 Litern Volumen. Als Herzstück dient ein fest verlöteter Intel Core Ultra 5 325. Er hat acht Kerne, taktet mit bis zu 4,5 GHz und ist mit einer TDP von 25 W spezifiziert. CPU, integrierte GPU und NPU kommen laut Biostar zusammen auf bis zu 90 TOPS.

Damit sollen sich KI-Workloads direkt vor Ort ausführen lassen, ohne dass ein zusätzlicher Beschleuniger nötig ist. Beim Arbeitsspeicher setzt der Hersteller auf DDR5-7200 im SO-DIMM-Format. Unterstützt werden bis zu 128 GB, was für Multitasking und die Datenverarbeitung direkt am Einsatzort genügend Reserven bieten soll. Ob das System mit vorinstalliertem Arbeitsspeicher und SSD ausgeliefert wird, hat Biostar bislang nicht mitgeteilt. Die SO-DIMM-Bestückung und die Zielgruppe der Systemintegratoren sprechen allerdings eher für eine Barebone-Auslieferung.

Für Installationen mit mehreren Bildschirmen stehen vier Display-Ausgänge bereit. Die beiden HDMI-2.1-Anschlüsse geben bis zu 7.680 x 4.320 Pixel bei 60 Hz aus, die zwei DisplayPort-1.4-Ausgänge schaffen bis zu 4.096 x 2.160 Pixel bei 120 Hz. Ein einzelnes MT-U325 kann so vier Bildschirme gleichzeitig betreiben. Biostar nennt als Einsatzgebiete Digital Signage mit mehreren Displays, Self-Service-Kioske, industrielle HMI- und Leitstände sowie Monitoring-Dashboards.

Die technischen Daten des Biostar EdgeComp MT-U325 Prozessor Intel Core Ultra 5 325 (Panther Lake),

8 Kerne, bis zu 4,5 GHz, 25 W TDP KI-Leistung bis zu 90 TOPS (CPU + GPU + NPU) Arbeitsspeicher DDR5-7200 SO-DIMM, bis zu 128 GB Display-Ausgänge 2x HDMI 2.1 (bis 7.680 × 4.320 @ 60 Hz)

2x DisplayPort 1.4 (bis 4.096 × 2.160 @ 120 Hz) Storage 1x M.2 M-Key 2280 (PCIe 5.0 x4)

1x M.2 M-Key 2260/2280 (PCIe 4.0 x2)

1x SATA 6 Gbit/s Erweiterung 1x M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe 4.0 x1 + USB 3.2) für 4G/5G, mit SIM-Slot

1x M.2 E-Key 2230 (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) für WLAN/Bluetooth Netzwerk 2x 2,5 GbE (Intel I226-LM mit vPro, Intel I226-V) USB 3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C

2x USB 2.0 Serielle Schnittstellen 6x COM Audio Realtek ALC897 + ALC105-Verstärker Stromversorgung 9–24 V DC, 90-W-Netzteil im Lieferumfang Betriebsbedingungen 0–50 °C, 5–90 % Luftfeuchtigkeit Abmessungen / Volumen 196,5 x 193 x 45 mm / 1,7 Liter Gewicht ca. 1 kg Betriebssysteme Windows 11 (64 Bit), Windows 11 IoT Enterprise 24H2, Ubuntu 24.04 Preis / Verfügbarkeit noch nicht bekannt

Speicher und Funkmodule werden über insgesamt vier M.2-Slots eingebunden. Zwei davon nehmen NVMe-SSDs auf: Ein M.2-2280-Steckplatz ist über PCIe 5.0 x4 angebunden, ein weiterer für Module im Format 2260 oder 2280 über PCIe 4.0 x2. Hinzu kommt ein SATA-6Gbit/s-Anschluss. Der M.2-B-Key-Slot nimmt 4G- oder 5G-Module in den Formaten 3042 und 3052 auf, die über PCIe 4.0 x1 und USB 3.2 angebunden sind. Ein SIM-Kartenslot ist ebenfalls vorhanden. WLAN und Bluetooth lassen sich über den M.2-E-Key-Slot im Format 2230 nachrüsten, der über PCIe 4.0 x1 und USB 2.0 angebunden ist.

Für die kabelgebundene Vernetzung verbaut Biostar zwei 2,5-GbE-Ports mit den Controllern Intel I226-LM und I226-V. Der Port am I226-LM unterstützt vPro für die Fernwartung. Mit den beiden Ports lassen sich lokale Geräte und das übergeordnete Netzwerk getrennt anbinden. Für Peripherie und industrielle Geräte stehen drei USB-3.2-Gen-1-Ports vom Typ A, ein USB-3.2-Gen-2-Port vom Typ C, zwei USB-2.0-Ports und sechs COM-Ports zur Verfügung. Den Ton liefern ein Realtek-ALC897-Codec und ein ALC105-Verstärker.

Das Gehäuse des Biostar EdgeComp MT-U325 misst 196,5 × 193 × 45 mm und wiegt rund 1 kg. Als Betriebssysteme werden Windows 11 (64 Bit), Windows 11 IoT Enterprise 24H2 und Ubuntu 24.04 unterstützt. Was Biostar bisher nicht bekanntgegeben hat, ist, ab wann das System zu welchem Preis erhältlich sein wird.