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ZOTAC hat zwei neue ZBOX-Mini-PCs mit Intels Core Ultra 7 255HX und dedizierter NVIDIA-RTX-Grafik gelistet. Während die ZOTAC ZBOX Magnus EN275060T8 auf eine NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB Grafikspeicher setzt, kommt in der ZOTAC ZBOX QU27N4000 eine NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Embedded (MXM) mit 16 GB Speicher zum Einsatz.

Beide Systeme teilen sich eine Intel-Plattform mit einem Arrow-Lake-HX‑Prozessor. Der Intel Core Ultra 7 255HX besitzt 20 Kerne, verarbeitet 20 Threads und macht sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,2 GHz ans Werk. Für den Arbeitsspeicher setzt man jeweils eine Obergrenze von 96 GB DDR5-6400, wobei die Modelle zunächst als Barebone angeboten werden, womit man Arbeitsspeicher und SSD selbst noch hinzustecken muss. Vereinzelt wird man auch wieder vorkonfigurierte Versionen mit 16 GB RAM und 1 TB SSD anbieten.

Der auffälligste Unterschied steckt in der Grafik, denn hier setzt man einmal auf eine Desktop-Ausführung der NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7 und einmal auf eine NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Embedded mit 16 GB GDDR7. Gerade bei umfangreichen professionellen Projekten oder lokalen KI-Modellen kann der größere Videospeicher von Vorteil sein.

Für Massenspeicher stehen jeweils zwei M.2-Steckplätze im Format 2280 bereit. In der Regel ist einer der beiden Steckplätze mit PCIe 5.0 x4 und der zweite mit PCIe 4.0 x4 angebunden. Zur weiteren Ausstattung zählen zudem zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, fünf USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse vom Typ A und zwei Netzwerkanschlüsse mit jeweils 2,5 Gbit/s. Drahtlos wird per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert. Die ZOTAC ZBOX Magnus EN275060T8 kommt auf Abmessungen von 210 x 203 x 62 mm, die QU27N4000 fällt mit 210 x 203 x 71 etwas höher aus. Beide setzen auf das typisch schwarze ZBOX-Design aus Kunststoff mit einer auffälligen Wabenstruktur auf der Oberseite.

ZOTAC ZBOX – Technische Daten Modell ZBOX Magnus ZBOX QU27N4000 Prozessor: Intel Core Ultra 7 255HX,

20 Kerne / 20 Threads Intel Core Ultra 7 255HX,

20 Kerne / 20 Threads Grafiklösung: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Embedded Grafikspeicher: 8 GB GDDR7 16 GB GDDR7 Arbeitsspeicher: Bis zu 96 GB DDR5-6400 Bis zu 96 GB DDR5-6400 SSD: 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4,

1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4,

1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Netzwerk: 2x 2,5 GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4 2x 2,5 GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Abmessungen: 210 x 203 x 62 mm 210 x 203 x 71 mm

Einen offiziellen Preis hat ZOTAC leider noch nicht mitgeteilt. Ein ähnliches Modell der Magnus ist zu Preisen ab rund 2.000 Euro im Preisvergleich gelistet.

Preise und Verfügbarkeit Zotac ZBOX Magnus EN275060TC, GeForce RTX 5060 Ti Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.499,00 EUR Zeigen >>