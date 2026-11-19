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Zum Black Friday bietet ACEMAGIC sechs Mini-PCs bei Amazon stark rabattiert an. Vom ACEMAGIC Retro X5 bis hin zum ACEMAGIC F9A reicht die Auswahl über mehrere Leistungsklassen – ob einfaches Office-System oder schickes Retro-Design, bis hin zur KI-Workstation ist alles dabei! Wir stellen die sechs Angebote in diesem Beitrag ausführlich vor. Bis zum 6. Dezember lässt sich im Rahmen der Black-Friday-Aktion kräftig sparen!

ACEMAGIC Retro X5: Ryzen AI im Retro-Gehäuse

Der ACEMAGIC Retro X5 kombiniert ein Retro-Gehäuse, dessen Design des Nintendo Entertainment Systems angelehnt ist, mit einem AMD Ryzen AI 9 365. Der Strix-Halo-SoC bringt zehn Zen-5-Kerne und 20 Threads mit und kann mit einer integrierten AMD Radeon 880M für die Grafikausgabe aufwarten. Dazu gibt es 32 GB fest verbauten LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große SSD, was mehr als ausreichend für den Alltag sein sollte und genügend Platz für den einen oder anderen Konsolen-Emulator bietet. Für die Bildausgabe stehen unter anderem HDMI, DisplayPort und USB-C bereit, während USB4 und zwei 2,5-Gigabit-LAN-Anschlüsse die Anschlussvielfalt sinnvoll abrunden. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth kommuniziert. Vorinstalliert ist Windows 11 Pro.

Zum Black Friday reduziert sich der Preis von 1.299,99 auf 999 Euro, ein Rabattcode wird nicht benötigt.

ACEMAGIC K1: Kompakter Mini-PC mit Ryzen 5

Der ACEMAGIC K1 fällt dagegen deutlich klassischer aus und richtet sich mit seiner Ausstattung eher an Office-Nutzer. Unter der Haube steckt nämlich ein AMD Ryzen 5 7430U. Er verfügt über sechs Kerne und zwölf Threads sowie über eine integrierte Radeon-Grafikeinheit. Dazu gibt es 32 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD. Aufseiten der Anschlüsse werden Typ-C, Dual-Ethernet sowie WiFi 6 und Bluetooth 5.2 geboten, während softwareseitig bereits Windows 11 Pro vorinstalliert ist.

Regulär kostet der ACEMAGIC K1 Mini PC so 529,99 Euro. Zum Black Friday reduziert sich der Preis mit dem Code "K1WY2HWL" um fast 24 % auf nur noch rund 404 Euro!

ACEMAGIC M1: Acht Kerne und Radeon 680M

Der ACEMAGIC M1 schlägt in eine ähnliche Kerbe wie der K1, kann jedoch mit einem AMD Ryzen 7 7735HS aufwarten und mit 16 GB RAM sowie 512 GB SSD-Speicher auskommen. Der Achtkerner verarbeitet bis zu 16 Threads und bringt eine AMD Radeon 680M als integrierte Grafikeinheit mit. Beim Design verfügt auch er über das klassisch, schwarze Kunststoffgehäuse, das mit einer Vielzahl unterschiedlicher Anschlüsse bis hin zu USB-C, WiFi 6 oder Gigabit-LAN aufwarten kann.

Zum Black Friday lassen sich mit dem Code "M1HWLX77" bis zum 6. Dezember 15 % sparen. Dann kostet der Mini-PC nur noch 494 Euro statt regulär 579,99 Euro.

ACEMAGIC F5A: Ryzen AI 9 HX 470 und USB4

Den ACEMAGIG F5A hatten wir erst kürzlich bei uns im Test. Er gehört mit seinem AMD Ryzen AI 9 HX 470 nicht nur zu den Modellen mit der modernsten Ausstattung, sondern auch mitunter zu den schnellsten, denn die Gorgon-Point-APU stellt insgesamt zwölf Kerne und 24 Threads bereit, während die integrierte AMD Radeon 890M die Grafikausgabe übernimmt und sogar ältere und grafisch weniger anspruchsvolle Spiele ruckelfrei darstellen kann. Dazu gibt es eine NPU für die Beschleunigung von KI‑Aufgaben. Anschlussseitig stehen zweimal USB4, zweimal 2,5-Gigabit-LAN und OCuLink für externe PCIe-Geräte bereit, um die Grafik- und KI‑Leistung noch weiter beschleunigen zu können.

Mit 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden SSD kostet der ACEMAGIC F5A regulär 1.699,99 Euro. Zum Black Friday wird der Preis auf nur 1.359,99 Euro reduziert. Das entspricht einer Preisersparnis von rund 20 %!

ACEMAGIC F9A: 16 Zen-5-Kerne und Radeon 8060S

Der ACEMAGIC F9A steht mit dem AMD Ryzen AI Max+ 395 an der Spitze der hier aufgeführten Modelle und richtet sich mit seinem umfangreichen Speicherausbau und der flexiblen Zuweisung dessen klar an KI-Nutzer, die ein lokales Sprachmodell auch mal lokal ausführen möchten. Der Strix-Halo-Chip kombiniert hierfür 16 Zen-5-Kerne und 32 Threads mit der integrierten AMD Radeon 8060S, die über 40 Compute Units verfügt. CPU und GPU greifen auf gemeinsamen Arbeitsspeicher zu, der 128 GB LPDDR5X umfasst und von dem sich bis zu 96 GB für die Grafiklösung zuweisen lassen. Dazu gibt es eine Vielzahl moderner Anschlüsse, wie USB4, OCuLink oder zweimal 2,5-Gigabit-LAN. Mit einer Bauhöhe von über 8 cm ist er jedoch das größte der sechs Black-Friday-Angebote.

Während regulär 3.999,99 Euro für den ACEMAGIC F9A aufgerufen werden, lassen sich mit dem Code "B4KHA4P8" zum Black Friday 13 % sparen. Damit wechselt die kompakte KI-Workstation bereits ab 3.499,99 Euro ihren Besitzer.

ACEMAGIC K5: Mini-PC mit Intel Core 3 304

Mit einem Preis von regulär 499,99 Euro ist der ACEMAGIC K5 der günstigste Vertreter des Black-Friday-Angebots. Er wandert mit dem Code "K5M37HWL" in diesen Tagen schon für 341 Euro und damit sogar um stolze 32 % reduziert über die virtuelle Ladentheke. Dafür gibt es einen Intel Core 3 304 mit 12 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD. Die NPU leistet immerhin noch 24 TOPs. Das Design erweist sich mit einer abgerundeten silbernen Oberfläche als optisch sehr zurückhaltend. Schnelles 2,5-Gigabit-LAN, HDMI 2.0 oder USB 3.2 gibt es auch hier.

Die Angebote im Überblick

Aktionsangebote und Rabattcodes Modell Prozessor Ausgangspreis Rabatt Preis mit Code Rabattcode ACEMAGIC Retro X5 AMD Ryzen AI 9 365 1.299,99 Euro 23 % 999,99 Euro - ACEMAGIC K1 AMD Ryzen 5 7530U 529,99 Euro 24 % 404,00 Euro K1WY2HWL ACEMAGIC M1 AMD Ryzen 7 7735HS 579,99 Euro 15 % 494,00 Euro M1HWLX77 ACEMAGIC F5A AMD Ryzen AI 9 HX 470 1.699,99 Euro 20 % 1.359,99 Euro - ACEMAGIC F9A AMD Ryzen AI Max+ 395 3.999,99 Euro 13 % 3.499,99 Euro B4KHA4P8 ACEMAGIC K5 Intel Core 3 304 499,99 Euro 32 % 341,00 Euro K5M37HWL

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