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Nachdem die Raspberry Pi Foundation in diesem Jahr bereits mehrfach die Preise für ihre beliebten Einplatinencomputer erhöht hatte, hat Raspberry-Pi-Chef Eben Upton in einem neuen Blogeintrag weitere Preissteigerungen angekündigt, welche dieses Mal jedoch nicht sämtliche Modellvarianten des aktuellen Portfolios betreffen.

Danach erhöht sich vorrangig der Listenpreis des Raspberry Pi 5 mit 16 GB Arbeitsspeicher. Der Preis steigt hier von ehemals 305 auf 385 US-Dollar. Das Spitzenmodell wird somit um weitere 80 US‑Dollar, bzw. rund 26 % teurer. Auch die 16-GB-Ausführungen des Compute Module 5 sind von der Preiserhöhung betroffen. Hier passt man die Preise um etwa 40 US-Dollar an.

Als Grund für den erneuten Preisanstieg nennt der Hersteller gestiegene Kosten für Arbeitsspeicher. Für den benötigten 16-GB-DRAM stehen dem Unternehmen nach eigenen Angaben keine alternativen Bezugsquellen zur Verfügung. Hinzu kommen Engpässe bei weiteren Komponenten. Die Foundation beabsichtigt, die Preiserhöhungen zurückzunehmen, sobald die Speicherkosten wieder sinken. Einen Termin dafür kann das Unternehmen allerdings nicht nennen. Viele Branchenkenner gehen davon aus, dass sich die Situation nicht vor Mitte 2027 entspannen dürfte.

Raspberry Pi 5: US-Listenpreise Modell Preis bisher Preis neu Raspberry Pi 5, 8 GB 175 US-Dollar 175 US-Dollar Raspberry Pi 5, 16 GB 305 US-Dollar 385 US-Dollar

Der Abstand zum Raspberry Pi 5 mit 8 GB wächst damit auf 210 US-Dollar. Dessen Listenpreis liegt weiterhin bei 175 US-Dollar und hat sich somit im Zuge der neusten Preisanpassung nicht verändert. Zum Start kostete die 16-GB-Version noch 120 US-Dollar, der neue Listenpreis liegt somit gut beim 3,2-Fachen des ursprünglichen Preises. Der Raspberry Pi 500+ mit ebenfalls 16 GB RAM bleibt laut Hersteller vorerst beim bisherigen Preis. Die genannten Beträge sind US-Dollar-Listenpreise. Geizhals listet den Raspberry Pi 5 mit 16 und 8 GB RAM ab 379 respektive 189 Euro.

Der Raspberry Pi 5 setzt unverändert auf einen BCM2712 von Broadcom, der vier Cortex-A76-Kerne aus der ARMv8-Architektur mitbringt und auf eine Taktfrequenz von bis zu 2,4 GHz kommt. Dazu gibt es eine integrierte Grafikeinheit mit 800 MHz, die zwei Bildschirme mit 4K-Auflösung und 60 Hz ansteuern kann. Hierfür stellt die Platine zwei Micro-HDMI-2.0-Anschlüsse bereit. Bei allen Speicher-Varianten kommt LPDDR4X-Speicher mit 4.267 MT/s zum Einsatz.