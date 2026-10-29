Werbung

ASUS erweitert seinen kompakten KI-Rechner Ascent GX10 um eine günstigere Variante mit 64 GB Arbeitsspeicher. Bislang war das auf der NVIDIA‑DGX‑Spark-Plattform basierende System ausschließlich mit 128 GB erhältlich.

An der grundlegenden Hardware ändert sich gegenüber dem bisherigen Modell nichts. Auch die 64-GB-Version verwendet NVIDIAs GB10 Grace Blackwell Superchip, der eine Blackwell-GPU mit Tensor-Kernen der fünften Generation und eine 20-Kern-ARM-CPU aus der Grace-Familie kombiniert. Die Verbindung zwischen CPU und GPU erfolgt dabei über NVLink-C2C. Laut NVIDIA ermöglicht die Architektur eine bis zu fünfmal höhere Bandbreite als eine klassische PCIe-5.0-Verbindung.

Die wichtigste Änderung betrifft den gemeinsam von CPU und GPU genutzten Arbeitsspeicher. Statt 128 GB stehen nun 64 GB LPDDR5X mit einer Bandbreite von 273 GB/s zur Verfügung. Durch die kohärente Speicherarchitektur können beide Recheneinheiten auf denselben Speicherbereich zugreifen, ohne Daten zwischen getrenntem System- und Grafikspeicher kopieren zu müssen. Gerade bei der lokalen Ausführung großer Sprachmodelle kann dies Vorteile gegenüber klassischen Systemen mit separatem Grafikspeicher bieten.

Auch das Kühlsystem übernimmt ASUS unverändert von der 128-GB-Version. Es besteht aus fünf Heatpipes, großflächigen Kühlrippen und zwei Lüftern mit Abmessungen von jeweils 140 × 80 mm. Eine siebenstufige Lüftersteuerung soll dabei die Kühlleistung an die jeweilige Auslastung anpassen. Damit ist das kompakte System auch für länger andauernde KI-Berechnungen und kontinuierlich arbeitende Agenten vorgesehen.

Die neue Variante trägt die Modellnummer GX10-GG0062BN und wird mit einer 1 TB großen SSD angeboten. Mit der Halbierung des Arbeitsspeichers versucht ASUS, den Einstieg in die DGX-Spark-Plattform günstiger zu gestalten, ohne dabei die Rechenarchitektur grundsätzlich zu verändern. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann das Gerät bereits bei ersten Handelspartnern vorbestellt werden. Einen konkreten Verkaufspreis nennt ASUS allerdings bisher nicht.