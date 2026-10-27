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Apple hat den iMac mit M6-Prozessor vorgestellt und aktualisiert damit seinen All-in-One-Rechner erstmals seit dem M4-Modell aus dem Oktober 2024. Die wesentlichen Neuerungen betreffen die CPU- und GPU-Leistung, die Verarbeitung von KI-Anwendungen sowie die Konnektivität. Beim Design und Display bleibt hingegen nahezu alles beim Alten.

Während der bisherige iMac mit M4 über acht beziehungsweise zehn CPU- und GPU-Kerne verfügt, bietet Apple den M6 mit jeweils zehn oder zwölf Kernen an. Die neue CPU-Architektur unterscheidet zwischen Super-, Performance- und Effizienz-Kernen. Bei der maximalen Ausstattung stehen zwei Super-, vier Performance- und sechs Effizienz-Kerne zur Verfügung. Laut Apple soll die Leistung bei Produktivitätsanwendungen wie Microsoft Excel um bis zu 50 % gegenüber dem M4 steigen.

Auch die integrierte GPU erhält zwei zusätzliche Kerne und verfügt nun über dedizierte Neural Accelerators. Bei der Bildbearbeitung in Affinity und beim Gaming mit Raytracing verspricht Apple eine bis zu doppelt so hohe Leistung. Die neue Dual 16-Core Neural Engine mit insgesamt 32 Kernen soll gegenüber dem M4 eine bis zu doppelt so hohe KI-Rechenleistung bieten. Bei der Verarbeitung von Prompts in LM Studio spricht Apple sogar von einer bis zu fünffachen Leistung. Die maximale Speicherbandbreite steigt von bisher 120 auf bis zu 170 GB/s.

Bei der Konnektivität erhält der iMac WLAN 7 und Bluetooth 6 sowie eine Ethernet-Anbindung mit bis zu 2,5 Gbit/s. Die SSD soll gegenüber dem Vorgänger bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen. Je nach Konfiguration stehen weiterhin zwei beziehungsweise vier Thunderbolt-4-Anschlüsse zur Verfügung. Mit der größeren M6-Variante können bis zu zwei externe 6K-Displays angeschlossen werden.

Unverändert bleibt das 23,5 Zoll große 4,5K-Retina-Display mit 4.480 × 2.520 Pixeln und einer Helligkeit von 500 cd/m². Optional wird weiterhin Nanotexturglas angeboten. Auch die 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera, das Lautsprechersystem und das Gehäusedesign mit sieben Farbvarianten bleiben erhalten.

Der neue iMac mit M6 startet bei 1.799 Euro mit zehn CPU- und GPU-Kernen. Die leistungsstärkere Variante mit jeweils zwölf Kernen kostet mindestens 1.999 Euro. Beide Modelle werden mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD angeboten. Je nach Modell sind bis zu 32 GB RAM und 2 TB SSD-Speicher möglich.

Zum Marktstart 2024 kostete der iMac mit M4 mindestens 1.499 Euro, allerdings mit lediglich acht CPU- und GPU-Kernen. Die damalige Variante mit jeweils zehn Kernen startete bei 1.749 Euro. Damit steigen die Einstiegspreise, zugleich bietet Apple in der neuen Generation eine höhere Mindestleistung.

Vorbestellungen sind ab dem 28. Oktober möglich, die Auslieferung beginnt am 6. November. Ausgeliefert wird der iMac mit macOS 27 Golden Gate.