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Zur CES 2026 zu Beginn des Jahres kündigte ASUS eine Reihe neuer Mini-PCs an – darunter den ROG NUC 16, welchen man wenig später mit Blick auf die hohen Speicher- und Komponentenpreise um eine günstigere Version mit NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop erweitert hatte. In China bringt man jetzt dagegen eine Sonderedition auf den Markt, die beim Design an das Actionspiel "Phantom Blade Zero" angelehnt ist. Je nach Modell sollen dafür rund 25.000 bis 31.500 chinesische Yuan aufgerufen werden, was umgerechnet etwa 3.290 und 4.230 Euro entspricht.

Optisch orientiert sich das ASUS ROG NUC 16 x Phantom Blade Zero am gleichnamigen Spiel. So ist das Gehäuse überwiegend in Schwarz und Dunkelgrau gehalten, kann hier und dort aber mit kantigen Farbübergängen und roten Akzenten auf sich aufmerksam machen. Auf der rechten Geräteseite ist ein großflächiges ROG‑Logo eingelassen, hinter dem sich ein chinesischer Schwertkämpfer versteckt. Rote Sprenkel und geschwungene Linien ziehen sich über das Gehäuse, die bei den Rändern mit zusätzlichen Ornament-Mustern verziert wurden. An den restlichen Eckdaten mit Abmessungen von 282,5 x 189,5 x 56,5 mm und damit rund 3 L Volumen sowie der inneren Ausstattung ändert sich dagegen nichts.

So steckt unter der Haube ein Intel Core Ultra 9 290HX Plus, welcher wahlweise mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop oder gar einer NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop kombiniert werden kann, womit zwischen 12 und 16 GB GDDR7-Videospeicher bereitstehen. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 1 bis 2 TB große NVMe‑SSD mit PCI-Express-4.0-Anbindung. Zumindest einer der beiden M.2-Slots beherrscht aber auch PCIe 5.0. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 7 und 2,5-Gbit/s-Ethernet. Für externe Geräte stehen unter anderem Thunderbolt 4, sechs USB-A-Anschlüsse mit 10 Gbit/s sowie je zwei HDMI-2.1- und DisplayPort-2.1-Ausgänge bereit. Für die Stromversorgung gibt es je nach Gerät ein externes 380 W oder 280 W starkes Netzteil.

Ob das ASUS ROG NUC 16 x Phantom Blade Zero so auch nach Deutschland kommen wird, bleibt abzuwarten. Offiziell gibt es keine deutschen Verkaufspreise, noch Angaben zur Verfügbarkeit. Erst im Juli hatten wir mit dem ASUS ROG GR70 eine ähnliche Version mit AMD Ryzen 9955HX3D und GeForce RTX 5070 Laptop im Test.