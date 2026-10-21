Bis zu acht Systeme im Verbund
NVIDIA DGX Spark mit 64 GB startet am Freitag
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Anfang Oktober kündigte NVIDIA eine günstigere Variante des DGX Spark mit 64 GB Speicher an. Das Modell mit nur halber Speicherkapazität der Founders Edition soll mit 4.999 US-Dollar mehr kosten, als die erste Variante mit 128 GB Speicherkapazität. Deren Preis wurde kürzlich auf 6.950 US-Dollar angehoben. Ab übermorgen, Freitag, den 23. Oktober, wird der DGX Spark mit 64 GB von den OEM-Partnern verfügbar sein. Eine Founders Edition direkt von NVIDIA wird es nicht geben.
Zudem verkündet NVIDIA, dass man zukünftig Konfigurationen mit bis zu acht Spark-Geräten, verbunden über die ConnectX-Netzwerkschnittstelle, unterstützen wird. Mit vier Geräten war dies bereits möglich, technisch sogar mehr als vier, allerdings unterstützte NVIDIA dies bisher nicht offiziell.
DGX Spark (128 GB)
DGX Spark (64 GB)
2x DGX Spark
4x DGX Spark
8x DGX Spark
DGX Station
2x DGX Station
FP4-Rechenleistung
1 PFLOPS
1 PFLOPS
2 PFLOPS
4 PFLOPS
8 PFLOPS
20 PFLOPS
40 PFLOPS
Speicher
128 GB
64 GB
256 GB
512 GB
1.024 GB
748 GB
1.496 GB
Speicherbandbreite
273 GB/s
273 GB/s
546 GB/s
1.092 GB/s
2.184 GB/s
7.000 GB/s
14.000 GB/s
populäres Agentic-Modell
Qwen3.8 27B
Qwen3.8 120B
DeepSeek V4 Flash
GLM 5.3 Flash
GLM 5.3 Flash 320B
GLM 5.3 Flash 320B
GLM 5.3 Max 753B
Preis
6.950 USD
4.999 USD
13.900 USD
27.800 USD
55.600 USD
105.000 USD
210.000 USD
Mit acht DGX Spark steigt die verfügbare Speicherkapazität auf 1 TB an, mehr als für eine DGX Station. Allerdings liegt die Speicherbandbreite mit 2,2 TB/s deutlich unter der größeren Lösung. Preislich liegen die acht DGX Spark mit 55.600 US-Dollar genau zwischen den günstigen DGX-Spark-Konfigurationen und einer DGX Station.
Zudem verkündet NVIDIA für Oktober ein Software-Update, welches einige Verbesserungen bei der Bedienung und Verwaltung des DGX Spark beinhaltet. Ein neuer WLAN-Assistent soll den Wechsel zwischen Netzwerken im Gerätemodus vereinfachen. Ansonsten wurden die DGX Spark Skills aktualisiert, die Nutzer bei der Fehlerbehebung, Wartung und Durchführung verschiedener Arbeitsabläufe unterstützen sollen.
Underdog Desktop Agent kommt zu RTX Spark und DGX Station für Windows erscheint im Dezember
Abschließend hat NVIDIA einige Neuigkeiten zu RTX Spark, der zweiten Spark-Plattform, die erst vor zwei Wochen am Markt startete.
Mit dem Underdog Desktop Agent steht für RTX Spark eine weitere Anwendung zur lokalen Ausführung von KI-Modellen zur Verfügung. Die Verarbeitung erfolgt vollständig auf dem jeweiligen System, sodass persönliche KI-Assistenten eingesetzt werden können, ohne dass die dafür benötigten Nutzerdaten an externe Server übertragen werden müssen.
Zusätzlich erweitert NVIDIA die Unterstützung aktueller KI-Modelle und beabsichtigt, diese bereits ab ihrer Veröffentlichung bereitzustellen. Dazu gehören Modelle der Familien Nemotron, GLM, DeepSeek, Qwen und MiniMax sowie FLUX.3. Die unterstützten Anwendungsbereiche reichen von lokalen KI-Agenten und der Softwareentwicklung bis hin zur KI-gestützten Bildgenerierung und Bildbearbeitung.
Letztlich bestätigt NVIDIA abermals: Die DGX Station für Windows wird im Dezember auf den Markt kommen.
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