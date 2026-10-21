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Anfang Oktober kündigte NVIDIA eine günstigere Variante des DGX Spark mit 64 GB Speicher an. Das Modell mit nur halber Speicherkapazität der Founders Edition soll mit 4.999 US-Dollar mehr kosten, als die erste Variante mit 128 GB Speicherkapazität. Deren Preis wurde kürzlich auf 6.950 US-Dollar angehoben. Ab übermorgen, Freitag, den 23. Oktober, wird der DGX Spark mit 64 GB von den OEM-Partnern verfügbar sein. Eine Founders Edition direkt von NVIDIA wird es nicht geben.

Zudem verkündet NVIDIA, dass man zukünftig Konfigurationen mit bis zu acht Spark-Geräten, verbunden über die ConnectX-Netzwerkschnittstelle, unterstützen wird. Mit vier Geräten war dies bereits möglich, technisch sogar mehr als vier, allerdings unterstützte NVIDIA dies bisher nicht offiziell.

Gegenüberstellung der KI-Systeme DGX Spark (128 GB) DGX Spark (64 GB) 2x DGX Spark 4x DGX Spark 8x DGX Spark DGX Station 2x DGX Station FP4-Rechenleistung 1 PFLOPS 1 PFLOPS 2 PFLOPS 4 PFLOPS 8 PFLOPS 20 PFLOPS 40 PFLOPS Speicher 128 GB 64 GB 256 GB 512 GB 1.024 GB 748 GB 1.496 GB Speicherbandbreite 273 GB/s 273 GB/s 546 GB/s 1.092 GB/s 2.184 GB/s 7.000 GB/s 14.000 GB/s populäres Agentic-Modell Qwen3.8 27B Qwen3.8 120B DeepSeek V4 Flash GLM 5.3 Flash GLM 5.3 Flash 320B GLM 5.3 Flash 320B GLM 5.3 Max 753B Preis 6.950 USD 4.999 USD 13.900 USD 27.800 USD 55.600 USD 105.000 USD 210.000 USD

Mit acht DGX Spark steigt die verfügbare Speicherkapazität auf 1 TB an, mehr als für eine DGX Station. Allerdings liegt die Speicherbandbreite mit 2,2 TB/s deutlich unter der größeren Lösung. Preislich liegen die acht DGX Spark mit 55.600 US-Dollar genau zwischen den günstigen DGX-Spark-Konfigurationen und einer DGX Station.

Zudem verkündet NVIDIA für Oktober ein Software-Update, welches einige Verbesserungen bei der Bedienung und Verwaltung des DGX Spark beinhaltet. Ein neuer WLAN-Assistent soll den Wechsel zwischen Netzwerken im Gerätemodus vereinfachen. Ansonsten wurden die DGX Spark Skills aktualisiert, die Nutzer bei der Fehlerbehebung, Wartung und Durchführung verschiedener Arbeitsabläufe unterstützen sollen.

Underdog Desktop Agent kommt zu RTX Spark und DGX Station für Windows erscheint im Dezember

Abschließend hat NVIDIA einige Neuigkeiten zu RTX Spark, der zweiten Spark-Plattform, die erst vor zwei Wochen am Markt startete.

Mit dem Underdog Desktop Agent steht für RTX Spark eine weitere Anwendung zur lokalen Ausführung von KI-Modellen zur Verfügung. Die Verarbeitung erfolgt vollständig auf dem jeweiligen System, sodass persönliche KI-Assistenten eingesetzt werden können, ohne dass die dafür benötigten Nutzerdaten an externe Server übertragen werden müssen.

Zusätzlich erweitert NVIDIA die Unterstützung aktueller KI-Modelle und beabsichtigt, diese bereits ab ihrer Veröffentlichung bereitzustellen. Dazu gehören Modelle der Familien Nemotron, GLM, DeepSeek, Qwen und MiniMax sowie FLUX.3. Die unterstützten Anwendungsbereiche reichen von lokalen KI-Agenten und der Softwareentwicklung bis hin zur KI-gestützten Bildgenerierung und Bildbearbeitung.

Letztlich bestätigt NVIDIA abermals: Die DGX Station für Windows wird im Dezember auf den Markt kommen.