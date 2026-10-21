News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#NVIDIA #DGX-Spark #GTC #GB10 #RTX-Spark #HWLPro

Bis zu acht Systeme im Verbund

NVIDIA DGX Spark mit 64 GB startet am Freitag

Portrait des Authors

Von Andreas Schilling

NVIDIA DGX Spark mit 64 GB startet am Freitag
1

Werbung

Anfang Oktober kündigte NVIDIA eine günstigere Variante des DGX Spark mit 64 GB Speicher an. Das Modell mit nur halber Speicherkapazität der Founders Edition soll mit 4.999 US-Dollar mehr kosten, als die erste Variante mit 128 GB Speicherkapazität. Deren Preis wurde kürzlich auf 6.950 US-Dollar angehoben. Ab übermorgen, Freitag, den 23. Oktober, wird der DGX Spark mit 64 GB von den OEM-Partnern verfügbar sein. Eine Founders Edition direkt von NVIDIA wird es nicht geben.

Zudem verkündet NVIDIA, dass man zukünftig Konfigurationen mit bis zu acht Spark-Geräten, verbunden über die ConnectX-Netzwerkschnittstelle, unterstützen wird. Mit vier Geräten war dies bereits möglich, technisch sogar mehr als vier, allerdings unterstützte NVIDIA dies bisher nicht offiziell.

Gegenüberstellung der KI-Systeme

DGX Spark (128 GB)

DGX Spark (64 GB)

2x DGX Spark

4x DGX Spark

8x DGX Spark

DGX Station

2x DGX Station

FP4-Rechenleistung

1 PFLOPS

1 PFLOPS

2 PFLOPS

4 PFLOPS

8 PFLOPS

20 PFLOPS

40 PFLOPS

Speicher

128 GB

64 GB

256 GB

512 GB

1.024 GB

748 GB

1.496 GB

Speicherbandbreite

273 GB/s

273 GB/s

546 GB/s

1.092 GB/s

2.184 GB/s

7.000 GB/s

14.000 GB/s

populäres Agentic-Modell

Qwen3.8 27B

Qwen3.8 120B

DeepSeek V4 Flash

GLM 5.3 Flash

GLM 5.3 Flash 320B

GLM 5.3 Flash 320B

GLM 5.3 Max 753B

Preis

6.950 USD

4.999 USD

13.900 USD

27.800 USD

55.600 USD

105.000 USD

210.000 USD

Mit acht DGX Spark steigt die verfügbare Speicherkapazität auf 1 TB an, mehr als für eine DGX Station. Allerdings liegt die Speicherbandbreite mit 2,2 TB/s deutlich unter der größeren Lösung. Preislich liegen die acht DGX Spark mit 55.600 US-Dollar genau zwischen den günstigen DGX-Spark-Konfigurationen und einer DGX Station.

DGX Spark mit 64 GB verschiedener OEMs

Zudem verkündet NVIDIA für Oktober ein Software-Update, welches einige Verbesserungen bei der Bedienung und Verwaltung des DGX Spark beinhaltet. Ein neuer WLAN-Assistent soll den Wechsel zwischen Netzwerken im Gerätemodus vereinfachen. Ansonsten wurden die DGX Spark Skills aktualisiert, die Nutzer bei der Fehlerbehebung, Wartung und Durchführung verschiedener Arbeitsabläufe unterstützen sollen.

Underdog Desktop Agent kommt zu RTX Spark und DGX Station für Windows erscheint im Dezember

Abschließend hat NVIDIA einige Neuigkeiten zu RTX Spark, der zweiten Spark-Plattform, die erst vor zwei Wochen am Markt startete.

Mit dem Underdog Desktop Agent steht für RTX Spark eine weitere Anwendung zur lokalen Ausführung von KI-Modellen zur Verfügung. Die Verarbeitung erfolgt vollständig auf dem jeweiligen System, sodass persönliche KI-Assistenten eingesetzt werden können, ohne dass die dafür benötigten Nutzerdaten an externe Server übertragen werden müssen.

Zusätzlich erweitert NVIDIA die Unterstützung aktueller KI-Modelle und beabsichtigt, diese bereits ab ihrer Veröffentlichung bereitzustellen. Dazu gehören Modelle der Familien Nemotron, GLM, DeepSeek, Qwen und MiniMax sowie FLUX.3. Die unterstützten Anwendungsbereiche reichen von lokalen KI-Agenten und der Softwareentwicklung bis hin zur KI-gestützten Bildgenerierung und Bildbearbeitung.

Letztlich bestätigt NVIDIA abermals: Die DGX Station für Windows wird im Dezember auf den Markt kommen.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #NVIDIA
    #DGX-Spark
    #GTC
    #GB10
    #RTX-Spark
    #HWLPro
    KOMMENTARE (1)
    Back to top