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Schnelle Hardware macht noch lange keinen außergewöhnlichen Gaming-PC. Bei den MEG-Systemen von MSI und Dubaro ist das anders: Hier beginnt der Anspruch bereits beim Gehäuse: Ein dreiseitiges Panoramaglas rückt die Hardware ins Blickfeld, teilweise setzt ein großer AMOLED-Bildschirm die Wasserkühlung eindrucksvoll in Szene und Schwarz mit goldenen Akzenten zieht sich durch den gesamten Aufbau. High-End-Komponenten liefern schließlich die nötige Performance – alles zusammen ergibt einen aufwendigen Luxus-Build. Wir stellen drei der Systeme ausführlich vor.

Von der Mesh-Front bis zum schwarz-goldenen Luxus-Build: MSI und Dubaro zeigen mit drei Gaming-PCs, wie unterschiedlich ein leistungsfähiger Rechner aussehen kann und vor allem, was einen außergewöhnlichen Gaming-PC wirklich ausmacht. Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, genügt es nicht, einfach nur auf die schnellsten Hardware-Komponenten zu setzen. Es macht vielmehr das Gesamtpaket aus und das betrifft vor allem die Optik oder das Zusammenspiel eines gesamten Ökosystems mit Blick auf die Optik oder Zusatz-Features wie eine abgestimmte RGB-Beleuchtung oder eine abgestimmte Lüftersteuerung. Bei Dubaro gibt es gerade verschiedene "Powered by MSI"-Systeme, die genau diesen Ansprüchen gerecht werden wollen und für jeden Geldbeutel gemacht sind.

Den großen Auftritt übernimmt das MEG-System für 9.999 Euro mit AMD Ryzen 9 9950X3D und MSI GeForce RTX 5090. Zwei Alternativen für 3.069 und 1.849 Euro kombinieren hingegen günstigere Hardware mit Panorama-Gehäuse oder luftiger Mesh-Front. Im Mittelpunkt stehen bei allen drei Systemen Gehäuse, Wasserkühlung, Netzteil und Mainboard und natürlich schnelle Custom-Komponenten!

Der MEG-Build: Hardware mit großem Auftritt

Der MEG-Rechner ist das Aushängeschild des Trios. Er setzt mitunter auf die leistungsstärksten Spieler-Komponenten. Herzstück ist ein AMD Ryzen 9 9950X3D, ein 16-Kern-Prozessor mit zusätzlichem Cache-Speicher für Spiele. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich hingegen eine MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC mit 32 GB GDDR7 verantwortlich. Dazu gibt es 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit flotten 6.000 MHz und eine kapazitätsstarke 4-TB-SSD der hauseigenen SPATIUM-M571-DLP-Serie. Die schwarz-goldenen MEG-Komponenten geben dieser Ausstattung den passenden Rahmen.

Hierzu gehört das MSI MEG MAESTRO 900R: Dreiseitiges Panoramaglas, Aluminiumverkleidungen und ein zentral angeordnetes Mainboard machen den Big-Tower zur perfekten Bühne für die Hardware. Der herausnehmbare Mainboard-Träger lässt sich in vier Ausrichtungen einsetzen und die Grafikkarte per vertikaler GPU-Halterung samt PCIe-5.0-Riser eindrucksvoll in Szene setzen. Der Big-Tower bietet Platz für bis zu 14 Lüfter und 420-mm-Radiatoren oben und unten und schafft so optimalen Spielraum für aufwendige Kühlkonzepte.

Hierfür sieht MSI vorwiegend die MEG CORELIQUID E15 360 vor. Die 360-mm-Wasserkühlung setzt mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED‑Display ebenfalls einen ordentlichen Blickfang. Die Anzeige bietet 2.240 x 1.080 Bildpunkte und stellt über eigene MSI-Software Systemdaten oder eigene Medien dar. Ein 30 mm starker Radiator und drei ARGB-Lüfter übernehmen die Wärmeabgabe. Für die Stromversorgung zeichnet sich das MSI MEG Ai1600T PCIE5 verantwortlich. Das vollständig modulare Netzteil stellt stolze 1.600 W bereit und trägt 80PLUS Titanium als Zertifizierung. ATX 3.1 und zwei native 12V-2x6-Anschlüsse gehören ebenso zur Ausstattung wie hochwertige MOSFETs und japanische 105-°C-Kondensatoren. Ein 135-mm-Lüfter kühlt das digitale Netzteildesign. Auch hier lassen sich über das MSI Center sämtliche Betriebsdaten überwachen und Lüftermodi anpassen.

All das findet auf einem MSI MEG X870E ACE MAX seinen Ursprung. Das AM5-Mainboard kombiniert den X870E-Chipsatz mit einem 18+2+1-Duet-Rail-Power-System und 110-A-Smart-Power-Stages für die CPU. Fünf M.2-Steckplätze, darunter zwei mit PCIe 5.0 x4, bieten Platz für schnelle SSDs. USB4 mit bis zu 40 GBit/s, 10- und 5-GBit/s-LAN sowie WiFi 7 runden die Ausstattung ab. Magnetische M.2-Kühler und EZ‑PCIe-Release erleichtern den Zugriff auf die Hardware.

Für 9.999 Euro kann man den High-End-Gaming-Boliden von MSI und Dubaro stolz sein Eigen nennen.

Die Panorama-Alternative: Ryzen 7 und RTX 5070 Ti

Für 3.049 Euro verbindet die zweite Konfiguration einen AMD Ryzen 7 7800X3D mit einer MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC. Dazu kommen 32 GB DDR5-6000 und eine 2-TB-NVMe-SSD. Sie behält den sichtbaren Hardwareaufbau bei, verzichtet aber auf die luxuriösen MEG-Extras. Bei diesem System kommt das MSI MAG PANO 130R PZ zum Einsatz. Das Panorama-Gehäuse nimmt Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 400 mm Länge auf und unterstützt 360-mm-Radiatoren oben und an der Seite. Drei seitliche Reverse-Blade-ARGB-Lüfter und ein weiterer ARGB-Lüfter im Heck gehören zur Gehäuseausstattung.

Um die Kühlung kümmert sich auch hier eine All-In-One-Wasserkühlung. Die MSI MAG CORELIQUID A13 360 bietet einen 360-mm-Radiator und drei vorinstallierte ARGB-Lüfter. Die Pumpendrehzahl liegt laut MSI bei 3.800 U/min. Das EZ-Connect-Konzept reduziert den Verkabelungsaufwand. Basis für die Gaming-Komponenten ist das MSI B850 GAMING PLUS WIFI. Das AM5-Board bietet einen PCIe-5.0-x16-Grafiksteckplatz, drei M.2-Steckplätze, 5-GBit/s-LAN und WiFi 7. Powerhouse ist das MSI MAG A850GL PCIE5. Das 850-W-Netzteil trägt 80PLUS Gold und bietet vollständig modulare Kabel. Mit 140 mm Tiefe bleibt es kompakt, dennoch übernimmt ein 120-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lager die Kühlung.

Die günstigere Alternative: Mesh-Gehäuse und MAG-Ausstattung

Der dritte Rechner kostet 1.849 Euro und zielt auf eher preisbewusste Spieler ab. Er kombiniert einen AMD Ryzen 5 7500F mit einer MSI GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7 sowie 32 GB DDR5-6000. Eine 1-TB-NVMe-SSD ergänzt den Aufbau. Statt Panoramaglas an der Front steht hier die Luftzufuhr im Vordergrund, denn das MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW verfügt über eine Mesh-Front und lässt damit direkte Frischluft zu den Komponenten. Ein Hartglas-Seitenteil hält dagegen weiterhin den Blick auf die Hardware frei. Vier 120-mm-ARGB-Lüfter sind vorinstalliert, Platz für leistungsstarke Grafikkarten mit bis zu 390 mm Länge oder Radiatoren mit bis zu bis 360 mm bringt man aber weiterhin problemlos unter.

Als Untersatz dient hier das MSI PRO B850-S WIFI6E. Die AM5-Plattform bietet zwei M.2-Steckplätze, 2,5-GBit/s-LAN und WiFi 6E. Der Grafiksteckplatz arbeitet mit PCIe 4.0 x16, der erste M.2-Steckplatz unterstützt mit dem Ryzen 5 7500F sogar PCIe 5.0 x4. Gekühlt wird dieser von einem MSI MAG CORELIQUID A13 und damit ebenfalls von einer leistungsstarken AiO der A13-Serie mit direkter Kupferkontaktfläche und ARGB-Beleuchtung.

Um das System mit Strom zu versorgen, ist ein MSI MAG A750GL PCIE5 mit 750 W, 80PLUS Gold und vollständig modularen Kabeln verbaut. Das Netzteil übernimmt das kompakte 140-mm-Format des A850GL und nutzt ebenfalls einen 120-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lager.

Die drei Systeme im Überblick

Alle drei MSI-Systeme sind ab sofort als "Powered by MSI"-Modelle direkt bei Dubaro erhältlich und lassen sich auf Wunsch dort auch weiter konfigurieren und individualisieren.





Technische Daten Technische Daten MEG-Luxus-Build Panorama-Alternative Mesh-Alternative Prozessor und Mainboard Prozessor: AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 5 7500F CPU-Kerne: 16 8 6 Basistakt / max. Boost: 4,3 / 5,7 GHz 4,2 / 5,0 GHz 3,7 / 5,0 GHz Mainboard: MSI MEG X870E ACE MAX MSI B850 GAMING PLUS WIFI MSI PRO B850-S WIFI6E Sockel / Chipsatz: AM5 / X870E AM5 / B850 AM5 / B850 M.2 / SATA-Anschlüsse: 5 / 4 3 / 4 2 / 4 Netzwerk: 10- und 5-GBit/s-LAN, WiFi 7 5-GBit/s-LAN, WiFi 7 2,5-GBit/s-LAN, WiFi 6E Grafikkarte und Arbeitsspeicher Grafikkarte: MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC MSI GeForce RTX 5060 Ti Grafikspeicher: 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Arbeitsspeicher: 64 GB (2x 32 GB) DDR5-6000 CL30 32 GB (2x 16 GB) DDR5-6000 CL30 32 GB (2x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Massenspeicher SSD: 4 TB MSI SPATIUM M571 DLP, PCIe 5.0 2 TB NVMe, PCIe 4.0 1 TB NVMe, PCIe 4.0 Kühlung und Gehäuse Gehäuse: MSI MEG MAESTRO 900R MSI MAG PANO 130R PZ MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW CPU-Kühlung: MSI MEG CORELIQUID E15 360 MSI MAG CORELIQUID A13 360 MSI MAG CORELIQUID A13¹ Kühlerdisplay: 6,67 Zoll AMOLED, 2.240 x 1.080 px keines keines Netzteil Netzteil: MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1.600 W MSI MAG A850GL PCIE5, 850 W MSI MAG A750GL PCIE5, 750 W Effizienzklasse / Kabel: 80 PLUS Titanium / vollmodular 80 PLUS Gold / vollmodular 80 PLUS Gold / vollmodular Software und Garantie Betriebssystem: Windows 11 Pro ohne Betriebssystem ohne Betriebssystem Garantie laut Dubaro: 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre Preis Preis der Grundkonfiguration: 9.999 Euro 3.049 Euro 1.849 Euro

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