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ASUS hat die Einstiegsserie NUC 14 Essential um eine passiv gekühlte Variante erweitert. Statt eines Lüfters sitzt nun ein großer Kühlkörper im Gehäuse, der die Abwärme der sparsamen Intel-N-Prozessoren geräuschlos abführt. In der ausführlichen Spec-Liste stehen derzeit die Prozessoren N100, N150 und N250, die alle drei eine TDP von 6 W liefern. Damit bleibt die Verlustleistung so niedrig, dass eine passive Kühlung in diesem Format möglich ist.

Für den Arbeitsspeicher gibt es einen DDR5-SODIMM-Steckplatz, der ein Modul bis 16 GB und bis maximal 4.800 MT/s (DDR5-4800) aufnehmen kann. Eine schnelle NVMe-SSD kann in einem M.2-M-Key-Anschluss (2280) Platz nehmen und kommt bis auf PCIe 3.0 x4. Ergänzend dazu hat ASUS einen M.2-2242-Anschluss für SATA berücksichtigt. Verkauft werden sollen die NUC 14 Essential Fanless sowohl als kompletter Mini-PC als auch als Barebone ohne RAM und SSD. Angeboten wird der Mini-PC wahlweise mit drei unterschiedlichen Intel-Prozessoren. Angefangen mit dem Intel N100 aus der Alder-Lake-N-Serie mit bis zu 3,4 GHz, über den Intel N150 und N250 aus der Twin-Lake-N-Reihe mit einem Takt bis 3,6 respektive 3,8 GHz. Alle drei Modelle bieten vier Rechenkerne.

Eine integrierte Grafikeinheit ist in allen drei CPUs natürlich ebenfalls vorhanden. Der N100 und N150 bieten eine iGPU mit 24 Execution-Units mit 750 MHz und 1 GHz. Die integrierte Grafik im N250 bringt dagegen 32 EUs, die bis 1,25 GHz takten. Von den Abmessungen kommt der Mini-POC ohne Gummifüße auf 135 × 115 × 45 mm und bestückt auf ein Gewicht von 1,19 kg. ASUS positioniert es trotz Passivkühlung für den Dauerbetrieb und verweist auf bestandene MIL-STD-810H-Prüfungen zu Temperatur, Feuchte, Vibration und Stoß. Zu den Anschlussmöglichkeiten zählen einmal 2,5 GbE, WiFi 6E und Bluetooth 5.3, dazu dreimal USB 3.2 Gen2 und einmal USB 2.0. Für die Bildausgabe stehen HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 sowie einmal DisplayPort 1.4 über USB-C bereit. Somit lassen sich bis zu drei Displays gleichzeitig bis hoch zur 4K-Auflösung ansteuern.

Die technischen Daten des ASUS NUC 14 Essential Fanless Bezeichnung NUC 14 Essential Fanless Mini PC (NUC14MLK) und Kit (NUC14MLK-B) Prozessoren Intel Processor ALD-N100, TDP 6 W

Intel Processor TWL-N150, TDP 6 W

Intel Processor TWL-N250, TDP 6 W Grafik Intel Graphics, je nach CPU (N100, N150 oder N250) Arbeitsspeicher 1x DDR5-SODIMM, bis 4.800 MT/s und 16 GB Massenspeicher 1x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4) WLAN / Bluetooth Intel Wi-Fi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.3 LAN 1x 2,5 GbE (Realtek RTL8125D-CG) TPM fTPM oder TPM-2.0-Chip Audio 3,5-mm-Buchse, HDMI-CEC Front 1x USB 3.2 Gen2 Type-C

2x USB 3.2 Gen2 Type-A

1x 3,5-mm-Headset Rückseite 1x USB 3.2 Gen2 Type-C mit DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 Gen2 Type-A

1x USB 2.0 Type-A

1x HDMI 2.1 (TMDS-kompatibel)

1x DisplayPort 1.4

1x RJ45, 1× DC-In Seite 1x Kensington-Lock Bildausgabe Bis zu drei 4K-Displays gleichzeitig über HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und USB-C (DP 1.4) Netzteil 65 W Kühlung Passiv Maße (B × T × H) 135 x 115 x 45 mm ohne Gummifüße

135 x 115 x 48,2 mm mit Gummifüßen

Gewicht 1,19 kg (bestückt) Betriebssystem-Kompatibilität Windows 11 Home 64-bit, Windows 11 Pro 64-bit, Windows 11 IoT Enterprise 64-bit, Ubuntu 24.04 LTS 64-bit, Red Hat Enterprise Linux 64-bit Lieferumfang Netzteil und Netzkabel, VESA-Halterung mit Schrauben, Beipackzettel, Garantiekarte Preis / Verfügbarkeit Im Datenblatt und auf der Produktseite nicht genannt

Bisher hat ASUS die NUC 14 Essential Fanless lediglich angekündigt. Die Preise und der Verfügbarkeitszeitpunkt sind noch nicht bekannt.